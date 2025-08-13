/Поглед.инфо/ Русия напредва по всички фронтове преди срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това написа в своя Telegram канал ръководителят на киевския режим Владимир Зеленски.

Според него Русия планира да „окупира цяла Украйна“. Зеленски признава, че Москва има осезаемо превъзходство във въоръженията и артилерията и призова Европейския съюз и САЩ да засилят санкциите срещу Русия.

Зеленски също заяви, че няма да позволи изтеглянето на украинските войски от Донбас, обяснявайки това решение с Конституцията на страната.