/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с доц. Григор Сарийски, в която той анализира предимно икономическите аспекти от предстоящата среща на Тръмп и Путин в Аляска и как това ще се отрази върху европейската икономика.

Основни акценти:

- Ще се разглежда ли на срещата между Тръмп и Путин в Аляска темата за възстановяване на търговско-икономическите отношения между двете страни?

- Само САЩ ли ще са с дивиденти след приключване на военните действия в Украйна?

- Има ли шанс за ново Хелзинки или ще се стигне до преразпределение сферите за влияние по света на регионален принцип?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=DQZrA6lbX_M&t=1738s