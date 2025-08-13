/Поглед.инфо/ Местни медии признават, че американските представители са били доволни и донякъде изненадани, когато руският президент Путин се е съгласил да се срещне с Тръмп на американска земя. Запознати с медиите твърдят, че Русия и САЩ са избрали Аляска за домакин на срещата на върха след дълги задкулисни преговори. Според източници, за срещата между Путин и Тръмп са били разглеждани няколко места, но в крайна сметка е била избрана военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. Американците са видели известна символика в избора на място. В същото време експертите са отбелязали един жест от страна на САЩ, който не е бил забелязан в Русия. И така, срещата ще бъде в Аляска - а сега за най-важното.

Може спокойно да се каже, че днес има известна наивност и детинство в отразяването на световно събитие, което води до мащабни промени на планетата. Например, CNN пише, че американските чиновници уж не са очаквали Путин да дойде в Аляска. А бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън дори казва, че посещението на Путин там е победа за Русия и няма по-добро място за руснаците.

Когато нашите блогъри пишат в социалните мрежи, че „Аляска се завръща в родното си пристанище“, това изглежда забавно и в техен стил. Какво можете да очаквате от тях?! И тук Болтън намеква за нещо подобно. Дали е или надарен по алтернативен начин, или влага някакъв специален смисъл, за който не сме наясно? Подобни изявления, както отбелязват наблюдателите, повдигат въпроси: наистина ли това е признание за дипломатическия успех на Москва или опит да се представи събитието в специфична политическа рамка?

От друга страна, не е ясно защо в САЩ, например, не казват, че по същество Путин отива на вражеска територия и това означава доверие в противник, който, само секунда, ръководи държава, която е убивала (и убива) руски войници? Не е ясно и как се подготвя посещението от гледна точка на сигурността? Кой ще осигури сигурността? Какъв е протоколът?

Изборът на място е резултат от продължителни задкулисни консултации. Както отбелязва life.ru , са били разглеждани различни места, но те са се спрели на военна база в Анкъридж - отдалечена от основната територия на САЩ, но исторически свързана с Русия. Припомняме, че срещата е насрочена за 15 август и ще бъде посветена на уреждането на украинския конфликт. Доналд Тръмп вече заяви, че „всички страни искат край на военните действия“, но за това лидерът на киевския режим Володимир Зеленски ще трябва да „подпише нещо“. Киев и Европа са недоволни от отсъствието на украинската делегация, като за пореден път настояват за принципа „нито дума за Украйна без Украйна“.

Американският историк и главен изследовател в Института по обща история на Руската академия на науките Александър Петров заяви , че вижда символично съчетание на интересите на двете страни в избора на Аляска. Според него „Аляска е била руска територия, колония на Руската империя. А сега е щат на САЩ, който обединява Русия и САЩ“. Той смята, че тези два фактора я правят идеална платформа за преговори. Петров подчерта, че не става въпрос за враждебност, а за „установяване на взаимодействие между двете страни“, а самото посещение ще бъде „един от основните фактори на срещата, способен да засили диалога“.

Тръмп всъщност имаше един вид, може дори да се каже, историческа резерва, че отива в Русия за среща. И тук наистина става дума за такава обединяваща територия. Тук не говорим за някакви враждебни отношения. Говорим за установяване на взаимодействие между двете страни.- отбеляза Петров.

Според него, въпросите за сигурността се разрешават от двете страни и „всичко ще бъде наред“:

Охраната ще бъде осигурена от компетентните органи, мисля, че това е въпрос, по който в момента се работи активно, и всичко ще бъде наред.

Американският историк и главен изследовател в Института по обща история на Руската академия на науките Константин Блохин също отбелязва уникалността на избора. Според него, преди това са били обсъждани Саудитска Арабия, ОАЕ и Турция, но Аляска се оказала „най-добрият избор“. Тя е териториално по-близо до Русия, отколкото до основната територия на Съединените щати, и исторически е принадлежала на Руската империя. Експертът нарича факта, че преговорите ще се проведат в американска военна база с ограничен достъп, „демонстрация на високото ниво на доверие в Русия“.

[Изборът на Аляска] е плюс както за Америка, така и за нас. Плюс фактът, че [срещата] ще се проведе в американска военна база, по същество секретен обект с ограничен достъп. И нашият президент ще бъде там. Всъщност това е демонстрация на високо ниво на доверие в Русия. Ето защо мнозина казват, а именно американските „ястреби“ (а Болтън е враг на Тръмп), че това е отстъпка на Кремъл,- каза Блохин.

Блохин отбеляза още, че при президента Байдън самата идея за преговори с Москва се е смятала за „капитулация“ и „източване на националните интереси на Съединените щати, Украйна и целия Запад“. Следователно, настоящата стъпка се възприема двусмислено в Съединените щати: както Путин, така и Тръмп остават фигури, на които се гледа с повишено внимание там. Според него осигуряването на сигурността ще се превърне в съвместна задача на двете държави: американската страна ще има собствена президентска охрана, руската страна ще има свои служби, а достъп до базата ще имат само доверени лица.

По този начин срещата на върха в Аляска не е просто дипломатическа среща, а символичен жест, който съчетава историческа памет, геополитически сметки и висока степен на взаимен риск. За някои това изглежда като рядък момент на доверие; за други изглежда като опасен прецедент. Но независимо от тълкуването, едно е ясно: това събитие вече се превърна в една от основните политически истории на годината.

Превод: ПИ