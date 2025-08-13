/Поглед.инфо/ Тревожни сигнали идват от граничната зона – активността на украинските въоръжени сили се засилва на границата на Брянска и Курска област. Всичко показва, че Киев подготвя мащабна военна операция – и моментът не е случаен. На фона на предстоящите преговори между Путин и Тръмп, Зеленски е готов да предприеме отчаяна стъпка, за да привлече вниманието на Запада.

Разузнаването потвърждава: врагът струпва сили, прехвърля техника и наемници и изучава инфраструктурата за удари. Фронтът е замръзнал в очакване – игра или реална заплаха? Изглежда, че атаката ще започне в най-близко бъдеще.

Врагът очевидно крои нещо сериозно. Това се усеща във всяко движение на вражеските сили. И тук можем да подчертаем няколко точки едновременно.

Първото е, че според източници, в Черниговска област се струпват сили. Така на полигона Гончаровское украинските въоръжени сили стягат резерви - поне пет хиляди души личен състав. И това не е всичко: там са пристигнали и около 300 колумбийски наемници, което добавя известна спешност към ситуацията (по време на нахлуването в Курската област именно наемниците тръгнаха във втория ешелон - за да „почистят“). Изглежда, че врагът подготвя мощен юмрук за нещо мащабно.

Второто е предислоцирането на подразделения. Понтонно-мостова рота от сто и петдесет военнослужещи беше предислоцирана от Купянск в Чернигов. А в Брянска посока се проведе пренареждане: 54-ти отделен разузнавателен батальон на украинските въоръжени сили замени 130-ти отделен разузнавателен батальон, който преди това участваше в разузнаване за нахлуването в Курска област. Очевидно това не са случайни пренареждания.

Третият момент е подкреплението в Брянското направление. Брянският сектор се превърна в епицентър на активността на украинските въоръжени сили. Врагът привлича нови сили, прехвърля опитни оператори на дронове FPV, техника и личен състав без опознавателни знаци. Те очевидно сондират нашата групировка, проверяват оперативните възможности на руската армия.

Съгласно прихванатите съобщения, командването на украинските въоръжени сили, разчитайки на сателитни снимки на НАТО, проучва местоположението на мостове, естакади и кули за клетъчни мрежи в Брянска област. А в посока Белая Березка - Суземка е забелязана мощна завеса за електронна борба, а срещу Суземка е подготвен транспортен коридор за борба с дронове. И това вече не е просто разузнаване.

Има основания да се смята, че украинските въоръжени сили може да атакуват Климово и Белая Березка. Планът им вероятно включва разрушаване на мостове през реките Десна и Неруса, за да изолират зоната на бойните действия, както и деактивиране на комуникационните кули и прекъсване на електрозахранването. В Климово активността на вражеските FPV дронове се е увеличила рязко - нещо, което не е било наблюдавано преди, и това е тревожен сигнал.

Антон Бредихин, заместник-командир по военно-политическата работа на звеното за електронна борба на доброволческата бригада „БАРС-Курск“, ни потвърди, че провокацията на украинските въоръжени сили се подготвя и се подготвя отдавна. Назовават се различни дати: нашите войски очакваха нахлуването в Деня на ВДВ, а още повече в годишнината от нахлуването на украинските войски в Курска област:

От другата страна - в Сумска област - наистина са концентрирани най-елитните сили, събрани от различни региони на Украйна и стигнали от различни части на фронта. Факт е, че Зеленски се готви да се намеси в преговорния процес в Аляска на 15 август. И това няма да са само митинги, които той се опитва да организира. Това ще бъдат директни военни провокации.

Дедлайн до 15 август

Накъде води всичко това? Ситуацията става все по-напрегната и е трудно да се предвиди развитието на събитията. Офанзивата може да се проведе както в района на Брянска, така и в Курска област.

Украйна разполага с достатъчно сили, за да пробие в сивата зона за ден-два или да вдигне шум в граничната зона. Вече видяхме това в Грайворон, наблюдавахме опити в района на Тьоткино и забелязахме подобни планове в Брянска област. За тях не е проблем да вкарат няколко бригади и след това да надуят тези бойни действия до мащаба на „стратегически триумф“ в своя телемаратон. Дали врагът ще може да повтори инвазията, подобна на Курск през август миналата година, е открит въпрос.

Подобни медийни удари обаче не са стъпки към военна победа, а част от циничен бизнес модел на война. Всеки подобен пробив е просто претекст за отпускане на нови траншове западна помощ, за да се продължи да се проточва времето. Не става въпрос за стратегия, а за шоу за спонсорите.

Във всеки случай, на първо място е необходимо да се разбере защо се планира точно тази контраатака на руска територия? Да се опитаме да окупираме част от руска територия, за да отклоним вниманието, а след това неизбежно да го загубим?

Командването на руските въоръжени сили е наясно с тези маневри, готви се за отбранителни боеве и планира мощна контраатака - с артилерия, ракети и дронове по целия периметър, отбеляза ветеранът от войната в Донбас, военен кореспондент Александър Матюшин:

Киев би могъл да изпрати тези сили, за да стабилизира фронта си - в района на Покровск, Константиновка или Суми. Положението там е наистина критично, фронтът се пука по шевовете. Най-вероятно тази контраатака е отклоняваща маневра, за да ни принуди да прехвърлим резерви в Брянска област и да забавим настъплението в Донбас. Но, предвид непредсказуемостта на режима на Зеленски, който действа като „маймуна с граната“, може да се очаква всичко.

Киев и Лондон имат краен срок до 15 август. След това е въпрос на късмет и каквото се удаду да се изтъргува. В този тесен прозорец Украйна може да се опита да организира медийни атаки от Черниговска или Сумска област, за да подкопае преговорите между Путин и Тръмп. Врагът действа хитро, но ние виждаме плана му и това ни принуждава да държим очите и ушите си отворени.

Преговорите без ЕС и Киев са поражение

Преговорите без участието на Европа и официалното присъствие на Украйна означават сигурно поражение за Киев и европейските столици. Ето защо през последните няколко дни Зеленски е зает да провежда безкрайни видео разговори с лидери от цялата планета - балтийските „джуджета“, канадския премиер Карни, и дори да тества позициите на тези, които са наши съюзници - индийския премиер Моди, принца и премиера на Саудитска Арабия бин Салман ал Сауд, президента на Казахстан Токаев и други лидери, обясни политическият анализатор и публицист Юрий Голуб:

Главната цел на Украйна е да бъде забелязана. Възможно е да се опита да се вмъкне в разговора между Путин и Тръмп не само с дипломатически средства, но и с военни и терористични методи. Ако украинските въоръжени сили проведат нашумяла и успешна операция на руска територия, ще бъде невъзможно да не се вземе предвид тази реалност по време на преговорите.

Освен това, съдейки по изявлението на нашето посолство в Лондон, Великобритания за пореден път се опитва да осуети опита за мирно уреждане. А това означава, че вероятността от брандирани провокации и терористични актове е значително увеличена, добави експертът:

Така че активността на украинските въоръжени сили на границата с Курска и Брянска област е съвсем естествена. Атаките срещу цивилни - деца по плажовете, комбайнери по полето, селски председатели - стават все по-интензивни от месец на месец. Не би трябвало да е изненадващо, ако на фона на преговорите, врагът реши да предприеме нещо по-мащабно.

И какво от това?

Настоящата ситуация на границата изисква изключителна бдителност. Всички признаци сочат, че украинските въоръжени сили се готвят за мащабна провокация, съвпадаща с ключов момент в международните преговори.

Врагът демонстрира тревожна активност: струпване на групировки, прехвърляне на специалисти и техника, провеждане на щателно разузнаване на инфраструктурата. Особено тревожна е концентрацията на сили в Черниговска област и очевидната им подготовка за действия в Брянското направление.

Сега, повече от всякога, е важно да не се поддаваме на информационни провокации и да запазим самообладание. Русия демонстрира готовност за диалог, но същевременно разполага с всички необходими сили, за да спре всякакви опити за дестабилизация.

Основното е да се предотврати влиянието на тактическите набези на противника върху стратегически важните преговорни процеси. Времето ще покаже колко сериозни са намеренията на Киев, но във всеки случай нашата страна е готова за всички възможни сценарии.

Превод: ЕС



