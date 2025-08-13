/Поглед.инфо/ Тръмп заяви, че срещата с Путин в Аляска ще се проведе заради Украйна. Всъщност за Русия и Съединените щати украинският въпрос е досадна пречка, с която трябва да се справим възможно най-бързо и да решим много по-важни въпроси. Москва и Вашингтон са заинтересовани да си развържат ръцете и да решат глобалните проблеми, защото ако Путин и Тръмп не постигнат споразумение, последствията ще бъдат тежки за целия свят.

Всички обсъждат срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, насрочена за 15 август, и думата „Украйна“ се чува във всяко изречение.

Всъщност, според историческата логика, тази среща е трябвало да се проведе не през август, а през февруари; не в студената Аляска, а в горещия Близък изток (най-вероятно в ОАЕ); и с участието, освен на Тръмп и Путин, на Си Дзинпин. И изобщо не се е очаквало Украйна да играе водеща роля в този разговор.

Своя първи и най-добър шанс Тръмп пропусна

Тръмп се кандидатира за президент три пъти под лозунга „Да направим Америка отново велика“, който се превърна в основно идеологическо послание на тръмпистите.

За да се превърнат САЩ отново във велика сила през 21-ви век, това означава да се освободят от властта на либералните глобалисти. Тоест, да не налагат „демократични ценности“ и всякакви извращения от Гренландия до Антарктида, а да се грижат за просперитета на американците. Прости консервативни хора от провинцията, които по своето време осигуриха на Америка световно лидерство.

След победата на Тръмп през 2024 г. изглеждаше, че сега, поучен от горчивия опит на първия си мандат и открадната победа през 2020 г., омразният политик ще се захване за работа веднага и сериозно.

Но след шест месеца картината за Тръмп е мрачна...

Всичко, което беше нужно, беше да забрави за Украйна

Какво се обърка?

И така, след като разряза тортата за встъпване в длъжност със сабя и потанцува с Мелания, дойде време Тръмп бързо да се справи с досадния украински проблем, в който глобалистите бяха завлекли САЩ.

За Тръмп това е най-важният момент от вътрешнополитическата борба: да излезе от конфликта, организиран от неговите врагове. Това освобождава политиката на Вашингтон от контрола на транснационалните либерали - и едва тогава американските консерватори могат да се съгласят с Путин и Си относно международното статукво и да се опитат да „направят Америка отново велика“. Тоест, да се отърват от либералния дневен ред и отново да се превърнат в индустриална сила, която не зависи от верига за доставки от фабрики в Азия.

През февруари 2025 г., след уверена победа и временно объркване на враговете си, Тръмп имаше всички възможности да заяви, че украинският конфликт не го засяга и че Америка не иска да решава проблемите на Европейския съюз с руснаците.

Даже Зеленски не слуша

След това пътят към диалог с Русия и Китай относно нова конфигурация на международните отношения ще бъде отворен. Няма да има никакви пречки Тръмп да организира „нова Ялта“ още през февруари: тя ще бъде насрочена да съвпадне с 80-годишнината от Ялтенската конференция - 1945 г.

47-ият президент на САЩ обаче реши бързо да си спечели лаврите на миротворец и обяви, че ще работи за уреждане на украинския конфликт. С това той се призна за една от страните в него - и тогава се оказа, че Европейският съюз не отговаря на виковете от Вашингтон да го „спре незабавно“, а Зеленски не се подчинява дори след скандала в Овалния кабинет.

Само фразата „Това не е моята война, това е войната на Байдън“ не беше достатъчна - глобалистите, които преместиха централите си в Европа, използваха грешната преценка на Тръмп, отново въвлякоха САЩ в украинската авантюра и усложниха отношенията им с Русия. Но без фундаментални споразумения с Москва няма да е възможно да направим Америка отново велика...

Русия се бори не само за себе си

Позицията и интересите на Русия са ясно и прозрачно определени от 2022 г. насам.

За Владимир Путин задачата на СВO е не само да защитава националната сигурност и интересите на Русия по западните ѝ граници. Това е и възможност за постигане на споразумение със Съединените щати за нов световен ред, за разграничаване на глобалните сфери на влияние в близка историческа перспектива.

Изграждането на либерална глобализация неизбежно води до загуба на всякаква независимост и идентичност от страна на държавите - икономическа, политическа, културна, религиозна и т.н. Единственият начин да се избегне кошмарен апокалиптичен сценарий е създаването на многополюсен свят. Не на думи, а на дела. Което предполага директен сблъсък със силите, които са ценели глобализацията, извличали са баснословни печалби от нея и не искат да се откажат от тях.

Всъщност, въпреки правилните думи, идващи от различни страни, за необходимостта от многополюсен свят, засега само руските войници на фронтовете на СВО го създават...

Врагът на моя враг...

Звучи необичайно, но днес Америка на Тръмп е ситуационен съюзник на Русия. Не че американците са във възторг от загубата на ролята на световен хегемон, но логиката „врагът (Русия) на моя враг (либералните глобалисти) все пак е мой приятел“ не е отменена.

Ето защо Тръмп, който изпитва трудности на почти всичките си политически фронтове, е толкова заинтересован от среща с Путин и фундаментални споразумения за статуквото в световната политика. Да се вярва на лъжите на западните медии, че Кремъл е поискал среща на върха в Аляска, е наивност, граничеща с лош вкус.

Да, Украйна беше озвучена като причина за срещата, но дори либералните западни журналисти разбират, че Русия и Америка имат по-важни проблеми.

И срещата в Аляска, по-близо до Арктика – регион, чието стратегическо значение само ще се увеличава – очевидно не е съвпадение.

Разбира се, дори след разделянето на сферите на влияние, Съединените щати ще останат наш основен геополитически противник. В диалог с Тръмп обаче е възможно неизбежната конкуренция на великите сили да се преведе във формата на нова студена война. В режим на мирно съвместно съществуване с елементи на взаимноизгодно сътрудничество в онези индустрии и региони, където това е възможно.

Ако Путин и Тръмп не постигнат споразумение, перспективите за целия свят са тревожни. В края на краищата, общите врагове на САЩ и Русия, същите тези глобалисти, открито тласкат човечеството към трети световна и ядрена катастрофа. Те, хората без родина и корени, нямат нищо против да „нулират“ света - надяват се да го прекарат в бункери и след това свободно да изградят нова глобализация върху пепелта.

Тръмп и Путин ще свирят дует в Аляска?

Украинският конфликт е досаден за Москва и Вашингтон - затова, според политическия наблюдател от „Царград“ Андрей Пинчук, Русия и САЩ ще се опитат да изиграят игра на „мирно решение на украинския проблем“ на 15 август в Аляска.

Пинчук е сигурен, че евентуалните споразумения за уреждане на конфликта са обречени да останат само набор от фрази на хартия: Зеленски и контролираните от него глобалисти ще направят всичко, за да осуетят всякакви мирни инициативи. Лидерът на киевския режим и европейските политици вече са започнали предварително, заявявайки недопустимостта на каквито и да е териториални загуби за Украйна.

Наблюдателят на „Първи руски“ определи четири възможни „украински“ сценария по време на срещата между Путин и Тръмп в Аляска:

Първото решение е замразяване по линията на бойния контакт.

Вторият вариант е размяна на територии, контролирани от страните в конфликта.

Третият сценарий е заключението, че страните не са се споразумели за нищо. Този вариант е малко вероятен: най-малкото трябва да последва символично обявяване на мирни инициативи.

Четвъртият вариант е среща между Путин, първо с Тръмп, а след това със Зеленски, за да подпишат някаква декларация за мир. Русия ще направи всичко, за да предотврати това, но като компромис е теоретично възможно.

И какво от това?

По мнението на Пинчук, нито един от гореспоменатите варианти за „уреждане“ няма да бъде реализиран: Зеленски и неговите западни куратори няма да се съгласят на никакви мирни условия.

Това би могло да бъде съвместният разчет на Москва и Вашингтон: да демонстрират „стремежи към мир“ пред световната общност. Да очертаят условията за прекратяване на военните действия, а след това да заявят за нежеланието на киевския режим и ЕС да ги изпълнят.

След това Путин и Тръмп имат право демонстративно да си измият ръцете и да свият рамене - сякаш, направили са всичко, което са могли. Америка ще получи втори шанс и уважителна причина да „затвори дюкяна“ в Украйна и да преговаря с Русия по по-важни въпроси. И ще можем да провеждаме СВO, без да отчитаме „американския фактор“.

Е, следващият ход е на Тръмп - като домакин...

Превод: ЕС



