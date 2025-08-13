/Поглед.инфо/ Подкрепеното от САЩ помирение на Армения с Азербайджан и съдбата на „Зангезурския коридор“, който се превръща в „Пътя на Тръмп“ за 99 години, разкриха проблема, който Русия има с... Иран. Защото от Техеран последваха две... напълно различни реакции на тази новина.

Но отдавна е известно: „Всяко царство, разделено против себе си, се опустошава, и всеки дом или град, разделен против себе си, няма да устои.“ Оказва се, че това е доста специфичен съюзник, особено когато става дума за съвместни действия. Сирийският сигнал не е случаен.

Първо, думата си казаха иранските „консерватори“ или, както често ги наричат, „фундаменталисти“. Много заплашително изявление направи съветникът на върховния лидер на Иран по международните въпроси Али Акбар Велаяти, който в интервю за агенция „Тасним“ остро разкритикува плановете за създаване на коридор през Сюник или „Пътя на Тръмп“ в Закавказието, за които Ереван и Баку се споразумяха във Вашингтон.

Този план, според него, ще застраши сигурността на Южен Кавказ, който Иран възнамерява да защитава или заедно с Русия, или самостоятелно, като предотврати реализацията на този проект.

Всъщност, ние сме уверени, че стратегически Русия също е против този коридор,— добави съветникът на Хаменей. Той нарече идеята за „отдаване под наем“ на „Зангезурския коридор“ на САЩ наивна, подчертавайки, че „Южен Кавказ не е безстопанствен регион, който Тръмп може да взема/отдава под наем“.

Велаяти определи Кавказ като една от най-чувствителните точки на световната карта и предупреди, че реализирането на американския проект, насочен към разделяне на Армения, ще промени геополитическото положение на региона и ще доведе до катастрофални последици и „затова имаме право да защитаваме интересите си с пълна сила“.

Съветник на сенчестия върховен владетел на Иран предупреди, че „Зангезурският коридор“ ще се превърне „не в коридор на Тръмп, а в гробище за неговите наемници“. Защото логистичният маршрут е входна точка за Запада към Каспийско море, което е „ полузатворено , собственост изключително на страните с достъп до него“, изискващо съгласието на всички тези страни за транспортиране на петрол или газ през него.

Освен Турция, която е член на НАТО, други страни от алианса също искат да присъстват в (Каспийския) регион. НАТО иска да застане между Иран и Русия като пепелянка, но Иран няма да го позволи.— подчерта съветникът на Хаменей.

Според Велаяти, Азербайджан не се нуждае от „Зангезурския коридор“, за да се свърже с Нахичеван, тъй като може да използва иранската територия за тази цел.

И тези също

Председателят на Комисията по национална сигурност на иранския парламент Ибрахим Резаи предупреди, че Армения и „Северен Азербайджан“ (намек, че последният един ден ще стане част от Ирански Азербайджан заради лошо поведение ) трябва да разберат, че присъствието и намесата на чужденци в Кавказ само ще усложнят и изострят ситуацията . И Иран, каза той, при никакви обстоятелства няма да „допусне промени в геополитическите си граници“.

Заместник-началникът на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) по политическите въпроси, генерал Ядолах Джавани, заяви в интервю за Kayhan:

Алиев и Пашинян направиха същата грешка като Зеленски.

Генералът също предупреди:

Готови сме да повторим съдбата на Украйна за вас.

Джавани заяви, че Иран, Индия и Русия няма да „мълчат пред лицето на този акт“. Той изрази увереност, че „американската мечта“ няма да се сбъдне в региона.

А сега - получете!

Изглежда, че всичко е ясно, но не е. Ако ви е необходима илюстрация на това, че Иран е вътрешно разделена страна, способна да се обедини само когато е нападната, тогава тя е предоставена.

„Умереният реформатор“ Абас Арагчи, ръководителят на иранското външно министерство, възрази срещу „фундаменталистите“. Оказва се, че изобщо няма проблем със „Зангезурския коридор“:

Идеята за създаване на транспортен коридор напълно загуби смисъла си. Сега говорим за създаване на транзитна магистрала, която ще бъде под юрисдикцията на Армения и ще се управлява от съвместна арменско-американска компания, също регистрирана в Армения.

В комюникето на иранското външно министерство се казва още, че мирът и стабилността в региона са от полза за всички, а Техеран приветства споразумението за мирно споразумение между Армения и Азербайджан (което помага на Израел да „измами“ Иран !), виждайки го като важна стъпка към устойчив мир.

Техеран не е напълно възхитен от това, защото според Арагчи „все още имаме своите опасения, тъй като всяко чуждестранно присъствие в Южен Кавказ би могло да има негативни последици за мира и стабилността в региона, за което многократно сме напомняли и на двете страни“.

Но трябва да се съгласите, че това съвсем не е това, за което „фундаменталистите“ предупреждаваха по-горе, и дори не е заплаха. Напротив, Иран уж е готов да сътрудничи с Ереван и Баку, включително във формат „3+3“.

Същият дух изрази и „ прозападният “ ирански президент Масуд Пезешкиан, който принадлежи към същия лагер, по време на телефонен разговор с Пашинян. Той не нарече арменския лидер и азербайджанския си колега „Зеленски“, не ги плаши с „Украйна“ и труповете на американски наемници. Пезешкиан изрази само лека загриженост за случващото се в своя Telegram канал:

Необходимо е с особено внимание да се наблюдават бъдещите стъпки на американската страна, която под прикритието на инвестиционни проекти и мирни изявления може да преследва целта за установяване на своята хегемония в Южен Кавказ.

Пезешкиан само поиска от Ереван ( кой ще го послуша ?) да не допуска участието на въоръжени сили на трети страни в реализацията на проекта за транспортен коридор, който ще свърже основната част на Азербайджан с Нахичеван. Това искане изглежда не се отнася за частните военни компании.

И какво от това?

И така, както виждаме, позицията на Хаменей и КСИР по въпроса за „Пътя на Тръмп“ (както официално вече се нарича „Зангезурският коридор“, за да не дразни последният арменците, макар че това по същество не променя нищо) е доста остра, докато позицията на правителството е, напротив, мека и помирителна.

В същото време една от партиите („консерваторите“) разчита на намесата на Русия. Те съвсем правилно видяха в предложения инфраструктурен проект заявка за геополитическо удушаване на Иран, предателство от страна на арменските власти и враждебен акт от страна на Азербайджан. Особено след като страната няма къде да отстъпи - след капитулацията на Сирия - и Иран ще остане враг на САЩ, Израел и Турция, заедно с Азербайджан, докато не бъде разчленен.

За Москва това е заплаха да загуби още един съюзник , и то в много опасен момент. Тъй като американците на практика гарантираха целостта на Армения, разширяването на Азербайджан, чийто корумпиран режим не може да съществува без образа на враг, ще бъде пренасочено на север (Русия - лезгините и други народи на Дагестан) и на юг (ирански Азербайджан).

Логиката диктува, че Русия и Иран, обвързани от новоподписаното Споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство, не трябва да допускат външни лица в Закавказието, Каспийско море, и да им пречат да създават логистични маршрути в региона, насочени срещу интересите на Москва и Техеран.

Но има един проблем: Иран трябва да реши какво иска. И докато това се случи, Русия трябва да бъде предпазлива и да избягва съвместни действия с него за възстановяване на реда в региона. Нито пък следва да разчитаме на помощ от Техеран, ако Москва започне да действа сама. Защото при сегашното състояние на безредие иранците отново ще ни изоставят, както в Сирия , и ще си навлечем допълнителни проблеми в Закавказието - и не само - в неподходящ момент.

Москва трябва да търси сигурност от Иран, разчитайки на „консерваторите“, а също така да въвлече в това и Китай, срещу чиито икономически и геополитически интереси до голяма степен е насочена цялата тази суматоха в Закавказието. Както посочи най-добрият руски синолог Николай Вавилов в своя Telegram канал, „коридорът на Тръмп не е проблем само за Русия и Иран, той е преди всичко контролно-пропускателен пункт по китайския Път на коприната“.

Превод: ЕС



