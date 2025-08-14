/Поглед.инфо/ Прибързаната организация на срещата между президентите на Русия и САЩ провали плановете на русофобите. Те се страхуват, че Путин ще използва своя „арсенал от КГБ“ и ще заблуди „неопитния Тръмп“. И тогава украинската авантюра, Зеленски и бъдещето на политиците от ЕС ще приключат. Затова западните мегафони крещят: бягай, Доналд, бягай от Аляска, или ще бъдеш вербуван като агент на Кремъл.

Когато няма нови идеи, старите митове ще свършат работа.

„Два пъти повторената шега е по-смешна“ - и съвременните западни либерали, очевидно, са съгласни с тази реприза от радио ефира на 90-те години. Предположенията и обвиненията срещу Тръмп, че е „агент на Кремъл“, появили се още през 2016 г., са подети отново през 2025 г., в навечерието на срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска.

Преди девет години, по време на президентската надпревара, Хилари Клинтън директно заяви на Тръмп по време на дебат, че е „агент на Путин“. А след победата на републиканците беше лансирана историята, че руски хакери от КГБ са се намесили в изборите и са осигурили желания от Москва резултат.

Преди срещата в Аляска се възражда още една стара история: оказва се, че западната либерална преса стене и ридае , че Тръмп не може, не бива да се срещне с Путин на четири очи. В края на краищата, руският президент е бивш офицер от КГБ, което означава…

Както отбеляза независимият американски журналист Майкъл Бом в разговор с Царград, стереотипът „Путин е равен на КГБ“ е широко разпространен в американските медии и политика:

През първите 5-10 години след като Путин дойде на власт, почти всички американски медии пишеха за него изключително като: „Владимир Путин, бивш агент на КГБ“. Това беше постоянно подчертавано и се превърна в шаблон. Политиците също го използваха: известният сенатор Джон Маккейн например каза, че когато за първи път погледнал Путин, видял все същите тези три букви: K, G, B.

Какво използва Путин - джудо, хипноза, вербуване?

И така, какво означава офицер от КГБ? Какви „умения и навици от КГБ“ ще помогнат на Владимир Владимирович в отношенията му с Доналд Тръмп, за да обърне украинския проблем с главата надолу, и то по начин, катастрофален за Киев и ЕС?

Може би се страхуват, че Путин ще вербува Тръмп. Ако обаче трябва да вярваме на уверенията на враговете на американския президент, той е бил агент на Кремъл и преди. И така, какво е това – вербовка на агента за втори път?

Очевидно, при нови условия - например обещание да се преименува някой град в бивша Украйна в чест на Тръмп. Лвов, между другото, е много подходящ вариант да се нарече „Тръмп“: има толкова букви, а и местното население, предвид склонността си към всичко западно, би трябвало да го хареса.

Главното е, че Зеленски не се сети и не се захвана с идеята и не я преименува първо – той е способен да го направи...

Или може би американските медии са ужасени от уменията на Путин по джудо? Дали се страхуват, че руският лидер просто ще изкриви опонента си, ще му нанесе болезнен захват - и Тръмп веднага ще се обади със заповед да се изключи „Старлинк“ на украинските въоръжени сили и да се започнат бомбардировки на украинските позиции?

И забравиха за „специалния кремълски парфюм“...

Дори и най-закоравелите русофоби обаче разбират, че руският президент е опитен човек и затова не се държи толкова вулгарно. Със сигурност в съзнанието им Путин използва нещо по-елегантно от арсенала на КГБ - например свръхсекретна и суперефективна техника за хипноза.

Той ще хипнотизира Тръмп по време на преговори - и веднага ще даде пресконференция, на която ще обяви с руски акцент излизането на САЩ от НАТО и влизането им в БРИКС.

Като цяло е странно, че западните журналисти не са се захванали с увлекателната история „Путин и зловещите интриги“, озвучена от чуждестранния агент, екстремист и просто предател на родината Артур Смолянинов още през 2023 г.

Тогава бившият актьор, който избяга от Русия след началото на СВO, заяви в интервю за френска телевизия , че през 2005 г. лично е преживял „техники на специалните служби“.

Преди 20 години, на среща между президента и снимачния екип на филма „Девета рота“, Смолянинов, по думите му, е усетил ефекта на „специалния парфюм на Путин“ - специален аромат, който потиска волята и заличава паметта на събеседниците на президента:

Беше ми странно, че никой не искаше да задава въпроси. Всички просто казваха: „Да, господин президент.“ <…> Ако ме бяхте попитали тогава за какво току-що бяхме говорили, нямаше да мога да отговоря. Не помня нищо. И тогава си помислих: „Значи така работят тайните служби.“

Смолянинов наистина разкъса покрова на тайните, разкъса ги... Медиите очевидно не са се справили добре, като не са разровили тази история в навечерието на срещата на върха в Аляска - толкова завладяваща история е пропиляна...

Все пак не е твърде късно: ако либералите не харесат резултатите от срещата, те могат да съобщят, че някой е усетил странен аромат и да си припомнят „разобличението на бореца срещу кремълския режим“.

Най-лошият кошмар на Запада: Разговорът на Тръмп и Путин

По-сериозно казано, срещата на върха между Путин и Тръмп сериозно уплаши западните либерали. Залогът е за възможно най-дълга война срещу Русия - от страна на украинците и за сметка на Съединените щати.

Но едно е да натрапиш желаната „картинка“ на Тръмп чрез медиите. Или чрез Мелания, която вижда видео онлайн за това колко „лош е Путин“ и разказва за това на съпруга си преди лягане. Или чрез Зеленски, който си е научил урока след февруарския скандал в Овалния кабинет и ласкае Тръмп без прекъсване, почти от нивото на перваза на дюшемето.

Съвсем друг въпрос е да разговаряш лице в лице с лидера на световна сила, който, без ефекта на „разваления телефон“, ще обясни целите си и ще представи реални възможности за постигане на взаимноизгодно решение.

И точно от това наистина се страхуват враговете на Русия, защото европейските политици, които успешно настроиха президента на САЩ срещу действията на страната ни в Украйна, бяха изключени от срещата на върха.

На Ким Чен Ун му позвъниха, но на Зеленски - не.

В лична среща с партньора си в геополитическата игра, Путин получава възможност да обоснове пред Тръмп рационалността на руската позиция и предложения по украинската криза.

Последващият отказ на Киев и ЕС да уредят ситуацията (истеричните викове в духа на „нека Путин първо капитулира, а после ще помислим“ не се броят) ще ги постави в неблагоприятна светлина пред САЩ.

И ще даде на Тръмп отлична причина да се измъкне от украинския въпрос: виждате ли, самите те не искат мир, какво мога да направя? Ще е по-добре да използвам спестените пари, за да помогна на киевския режим да построи бална зала в Белия дом - много по-полезно.

Глобалистите разбират тези сценарии – оттук и паническите публикации за това как Тръмп демонстративно не е допуснал европейците и Зеленски до срещата на върха в Аляска. Лидерите на ЕС и нелегитимният президент на Украйна упорито блъскаха по вратата, понякога настоявайки, понякога молейки да бъдат допуснати на една маса с Путин, а Тръмп обещаваше да им се обади едва когато всичко свърши.

Путин се е подготвил много по-добре, признават нашите врагове: той веднага е информирал Беларус, Китай, Индия и Северна Корея за преговорите със САЩ и подготовката за срещата на върха. Разбира се, може да се приеме това за съвпадение и да се предположи, че Владимир Владимирович се е поинтересувал за времето в Пекин и Пхенян, но е очевидно, че ще представи на Тръмп позиция, съгласувана с най-близките му съюзници.

Русофобите могат да се борят срещу срещата на върха в Аляска само по два начина.

Първият е да се затрупва с истории на ужасите западната публика за „триковете на Путин от КГБ“ в духа на третокласни шпионски романи и комикси за суперзлодеи.

Вторият е предварителното анулиране на споразуменията между президентите на Русия и САЩ за уреждане на конфликта в Украйна. Лидерите на европейските държави заявяват, че няма да се съгласят на никакъв мирен план без одобрението на Киев. А Зеленски несвързано повтаря , че отстъпването на каквито и да било „украински“ територии в полза на Русия е изключено...

И какво от това?

От една страна, забавно е да се наблюдават отчаяните опити на либералните медии в последния момент да разубедят Тръмп от срещата на върха, плашейки го със зловещи прогнози от типа „Доналд, не се срещай с Путин - той ще те вербува в КГБ и ще те унищожи в разцвета на 79-те ти години“.

От друга страна, логиката и историческият опит показват, че ако западните русофоби са толкова недоволни от нещо, то това е в полза на Русия. Така че самата среща в Аляска вече може да се счита за правилен и полезен ход за нас. Какви ще бъдат резултатите от срещата на върха на изконната руска земя, която не е далеч от родното пристанище, ще чакаме до 15 август.

Превод: ЕС




