/Поглед.инфо/ Не поема ли твърде голям риск Владимир Путин днес, като отива в основната страна на този Запад на най-важния етап от войната с колективния Запад? Възможна ли е хипотетична ситуация с вземането на нашия президент за заложник?

Вероломството като начин на живот

Каквото и да се каже, Путин отива в самото леговище на врага. В страна, която води война срещу нас. Технологичната мощ на Съединените щати стои зад всички действия на Украйна. Вярно, сега с всякакви медийни резерви и до голяма степен за сметка на европейците.

Въпреки че това не променя същността на въпроса. Въпреки „миротворческата реторика“ на Тръмп, американските оръжия, разузнаване и техническа поддръжка убиват нашите войници и цивилни, унищожават нашите съоръжения в тила.

Въпрос първи: способен ли е Тръмп на вероломство? Твърде много е способен. Както демонстрира съвсем наскоро. Спомнете си как се преструваше, че е готов да преговаря с Иран, даде двуседмичен срок за сключване на ядрено споразумение, но ден по-късно нанесе изненадващ ракетен удар. А след това дойде признанието на западните медии, че изявлението на Тръмп е част от американско-израелска стратегия за дезинформиране на иранското ръководство.

Преговорите днес са любимият начин на Запада да прикрие решителните действия, които се готви да предприеме.

Юнските атаки срещу руски стратегически бомбардировачи и ядрените съоръжения на Иран дойдоха преди важни кръгове от преговори: между Съединените щати и Иран за ядрената програма на Ислямската република и между Украйна и Русия за прекратяване на огъня.

Сегашният киевски режим е самото въплъщение на западното вероломство. През 2014 г. той дойде на власт с преврат, извършен веднага след „успешните“ преговори с президента Янукович, проведени при посредничеството и гаранциите от Запада.

Минските споразумения, както признават водещи западни политици, също са били измама от самото начало. По време на СВО тази история на измамата беше продължена от сделката за зърно. Защо тогава да не признаем, че в предстоящите преговори колективният Запад може да преследва някаква друга цел, съвсем не преговорната?

Международният трибунал вече е създаден

Втори въпрос: способен ли е Западът на насилствени действия срещу лидерите на държави, които не харесва?

Екзекуцията на иракския президент Саддам Хюсеин, смъртта на бившия сръбски президент Слободан Милошевич в Хагския трибунал, залавянето на лидера на Панама Еманюел Нориега, радостният смях на държавния секретар Хилари Клинтън при научаването за смъртта на либийския лидер Муамар Кадафи и думите ѝ „Дойдохме, видяхме и той умря“ не оставят никакво съмнение в това. Всичко това са епизоди от сравнително близкото минало.

А ето и от съвременността.

През януари 2025 г. Тръмп предложи награда от 25 милиона долара за помощ при арестуването на съюзника на Русия, президента на Венецуела Николас Мадуро, а на 8 август тази сума беше удвоена.

През юни Израел се опита да убие иранския президент Масуд Пезешкиан в подземен бункер с ракетен удар (той беше ранен в крака), а Тръмп беше доволен, че израелците са убили всички иранци, участвали в преговорите със САЩ, и че те „определено не са починали от грип или от коронавирус“.

В Деня на победата, 9 май, европейските страни създадоха трибунал, който да съди руското ръководство за „престъпления в Украйна“. Съединените щати, един от активните му организатори, в момента са преустановили участието си в работата по създаването на трибунала, но могат да се върнат към него по всяко време.

Така че правната основа за евентуалното задържане на Владимир Путин в Аляска вече е създадена и това ще бъде обяснено на световната общност не като нарушение на „международното право“, а като неговото прилагане. А Международният наказателен съд издаде заповед за арест на нашия президент още през 2023 г. (под пресиления претекст за депортиране на украински деца в Русия, въпреки че всъщност те бяха спасени чрез евакуацията им от зоната на бойните действия).

"Заложник №1"

През юни 1995 г. руските войски освобождават планинската Чечня от хората на Дудаев само за две седмици и приковават бойците на границата с Дагестан в безлюдни райони, където те нямат продоволствени запаси. Чеченската война изглежда почти приключила.

Но по това време отрядът на Шамил Басаев нахлува в Будьоновск и взема заложници в болница. Започват мирни преговори, завършващи с мораториум върху военните действия. Така, благодарение на „успешно взетите заложници“, почти довършеният враг е спасен.

През август 2024 г., когато настъпи повратният момент в СВО и Украйна се изправи пред перспективата на поражение в изтощителна война, нейното ръководство се опита да повтори тази техника - да „вземе за заложник“ Курската АЕЦ и да я размени за благоприятен край на войната. Това не се получи. Украинските въоръжени сили не успяха да пробият до атомната електроцентрала.

И американците дори не е нужно да завземат каквото и да било: на 15 август потенциалният „заложник номер 1“ сам ще пристигне на тяхна територия...

Ръцете им са къси

Възможно ли е да си представим, чисто теоретично, насилствени действия от страна на американците срещу руския президент? В светлината на последните събития това е напълно възможно. Въпреки периодите на приятелска реторика на Тръмп към Путин, показния скандал със Зеленски в Белия дом и поредното успокояващо изявление на западните медии, че САЩ са на път да предадат Украйна, американската помощ за режима в Киев продължава да тече.

И тук възниква третият важен въпрос: как ще се държи Русия, ако нещо се обърка по време на преговорите в САЩ и те се опитат да вземат за заложник лидера на страната ни?

Да, това е „casus belli“ – безспорен претекст за война.

Готови ли са САЩ да рискуват здравето си - или дори живота си? Едва ли. И за какво?

Например, пенсионираният британски полковник Бретън-Гордън заяви, че Путин трябва да бъде „арестуван“ в Аляска.

Очаквам да му бъде повдигнато обвинение за използване на химическо оръжие, заключи изглежда изветрелия от дълга служба боец в ефира на Byline TV.

Само остана да размаха епруветката.

Не е ясно защо Бретън-Гордън изобщо е помислил, че на когото и да било ще бъде позволено да „арестува“ руския президент (особено след като той няма да лети там сам, а със своята охрана).

Всъщност подобен вариант се пропагандира на Запад от особено отчаяни откровени провокатори.

Превод: ЕС