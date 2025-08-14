/Поглед.инфо/ Ден преди срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп се случиха нови атаки срещу руски градове. Актрисата Яна Поплавская ги разглежда не просто като терор, а като пресметната провокация от страна на Киев, чиято цел е да принуди Москва да отговори остро и да провали преговорите в Аляска.

Днес, 14 август, украинските въоръжени сили нанесоха удари по Волгоград, Ростов на Дон и Белгород. В Белгород дрон удари цивилен автомобил на оживена улица, а сградата на областното правителство също беше атакувана. И всичко това - в навечерието на срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска.

Актрисата и общественичка Яна Поплавская директно свърза тези удари с опит за провал на срещата на върха. Според нея целта е да се принуди Москва да реагира остро именно по време на преговорите, за да може след това да се лансира обвинителна картина в западните медии:

Атаката се случва ден преди срещата на президентите на Русия и САЩ. Зеленски се опитва с всички сили да провали срещата на върха Путин-Тръмп. Той провокира руските въоръжени сили да отвърнат на удара. Това наистина му е нужно за провокацията, за да могат чуждестранните журналисти да направят „красив филм“, уж за руска атака срещу мирни украинци.

Тази теза съвпада с предупреждението на Министерството на отбраната: според ведомството СБУ е довела предварително чуждестранни кореспонденти в Чугуев (Харковска област) под претекст, че ще заснемат репортажи „за живота във фронтови град“.

В действителност обаче задачата на западните журналисти ще бъде да заснемат атака срещу цивилни, за която ще бъде обвинена Русия. Говорим за атака срещу гъсто населен район или болница. И всичко това - с цел нарушаване на руско-американския диалог. Говорим за типична схема на информационна война, многократно тествана от Киев преди.

Логиката на провокацията е проста: колкото по-близо е срещата на върха и колкото по-силни са кадрите, толкова по-голям е шансът да се отклони вниманието от разговорите за евентуална деескалация. Такова съдържание се възприема по-добре в западните новини и социалните мрежи, където скоростта на реакция е по-важна от проверката на фактите.

Поплавская обаче предлага хладнокръвно пресмятане - да не се оставяте да бъдете въвлечени в този ден:

Честно казано, вероятно би трябвало да отвърна на удара. От друга страна, бих могъл да изчакам един ден и след това да отговоря, когато се проведе срещата в Аляска.

Актрисата добавя, че самата подготовка за срещата на върха е можела да бъде по-тиха. Може би в такъв случай Киев нямаше да се изкуши да се опита да я провали.

Грешно беше да се обяви срещата на лидерите на Русия и САЩ на целия свят, тя трябваше да бъде организирана тихо, без да се обявяват мястото и часът... и да се информира света за нея постфактум.- отбеляза Поплавская.

Въпреки това, дори и без гръмки съобщения, логиката на Киев остава същата - да задържи вниманието на Запада и да доведе съюзниците си до заключението, че преговорите с Москва са невъзможни. Следователно, ударите по руските градове преди срещата на върха не са спонтанни, а политическа технология на натиск: да се пусне кървава картина, да се постигне „отговор“, да се обвини Русия и да се срине преговорният дневен ред.

Крайната оценка на Поплавская е: „Водят се войни и врагът няма принципи“.

Превод: ПИ