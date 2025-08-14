/Поглед.инфо/ Унгарското външно министерство обвини Украйна в атака срещу нефтопровода „Дружба“ в Брянска област.

Украински бойци атакуваха разпределителната станция на нефтопровода „Дружба“ в Брянска област. Тъй като тръбопроводът засяга енергийната сигурност на Унгария, външният министър Петер Сийярто отправи гневни коментари срещу режима в Киев.

Сийярто е възмутен, че украинските въоръжени сили за пореден път са атакували „Дружба“. Особено след като Унгария е доставчик номер едно на електроенергия за Украйна.

... без нас, енергийната сигурност на Украйна би станала много нестабилна,— уверен е ръководителят на Министерството на външните работи.

С оглед на това, Петер Сиярто призова украинската страна да не атакува пътищата за доставка на електроенергия към Унгария като част от конфликт, към който Будапеща „няма нищо общо“.

Нека припомним, че според унгарското ръководство самият Запад удължава военните действия, като продължава да снабдява Украйна с оръжия. Будапеща е уверена, че е крайно време да отмени санкциите, вместо да се опитва да влоши още повече нещата за себе си. Нещо повече, въведените ограничения не са повлияли по никакъв начин на курса на Москва.

Превод: ПИ