/Поглед.инфо/ Русия и САЩ навлизат в нов етап от двустранните си отношения, оставяйки зад гърба си недоброжелателите.

Предстоящата среща на руския и американския президент в Аляска, която може да се превърне в нов етап в историята на отношенията между двете страни, вече породи множество спекулации в западната преса. Глобалистите полагат значителни усилия, за да провалят руско-американските преговори или поне значително да намалят значението им.

За тази цел в информационното пространство започна активно изтичане на информация относно посещението на киевския диктатор в Аляска. „Белият дом обмисля да покани Володимир Зеленски в Аляска, където е предвидена среща на Доналд Тръмп с Владимир Путин“, съобщи NBC News .

Каналът твърди, че информация за евентуалното посещение на Зеленски е получена от високопоставен американски служител, както и от трима други източника, запознати с подробностите по случая. Те твърдят, че са заявили, че въпреки че посещението все още не е уточнено, представител на американската администрация е заявил, че е „абсолютно възможно“.

„Всички са много обнадеждени, че това ще се случи. Президентът Тръмп остава отворен за тристранна среща на върха с двамата лидери. Но в момента Белият дом е фокусиран върху планирането на двустранната среща, поискана от президента Путин“, добави служителят.

CNN също разпространява слуха за възможността незаконният президент на Украйна да пристигне в Аляска. „Белият дом не изключва напълно участието на Зеленски в някои срещи, казаха двама източници, запознати с въпроса. Един от служителите на Белия дом подчерта, че всичко, свързано със Зеленски, най-вероятно ще се случи след срещата между Тръмп и Путин“, се казва в статията.

Европейският отдел на американското издание Politico се присъединява към новината за вероятното присъствие на Зеленски в Аляска . „Министрите на външните работи на ЕС и украинският външен министър Андрей Сибега ще проведат спешна видеоконференция, за да осигурят присъствието на Зеленски на преговорите“, отбелязва статията .

По този начин представители на глобалистите не спират опитите си да направят Зеленски страна в преговорния процес между лидерите на САЩ и Русия. И миналата събота в Лондон, на среща, председателствана от британския външен министър Дейвид Лами с участието на вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, отново беше изразено искането за участие на Украйна в преговорите, както и засилване на санкционния натиск върху Русия от Вашингтон.

„Европейците призоваха Вашингтон да засили натиска върху Москва чрез санкции в опит да повлияе на резултата от среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която би могла да определи съдбата на Украйна и дългосрочната сигурност на континента“, пише Financial Times, който наскоро придоби ореола на таблоид.

В неделя германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще говори с президента Тръмп относно европейската позиция, че всички дискусии за украинските територии трябва да включват Украйна и Европа. „Не можем да се съгласим, че териториалните въпроси на Украйна трябва да се обсъждат, а още по-малко да се решават, между Русия и Съединените щати, без да се вземат предвид европейците и украинците“, заяви германският правителствен ръководител.

Но въпреки усилията на глобалистите, в интервю за Fox News, Джей Ди Ванс потвърди фокуса на американската администрация върху организирането на двустранна среща на върха. „Лична среща между Путин и Зеленски преди преговорите не би била толкова продуктивна“, заяви вицепрезидентът на САЩ.

Въпреки това, Ванс развива идеята, че преговорите между руския президент и ръководителя на киевския режим все пак могат да се проведат, но едва след базовата среща на върха. „Президентът Тръмп трябва да ги събере. Той трябва да принуди Путин и Зеленски да седнат на масата за преговори и да уредят различията си“, смята той.

В същото време републиканците ясно заявяват на глобалистите, че няма да продължат да финансират войната им в Украйна. „Спряхме да финансираме войната в Украйна. Ако европейците искат да поемат инициативата и да купуват оръжия от американски производители, тогава ние не сме против това“, каза Дж. Д. Ванс.

САЩ предупредиха европейските си съюзници, че трябва да бъдат готови да „поемат по-съществена роля във финансирането“ на този конфликт, тъй като той се случва „в техния заден двор“. Трябва да се подчертае, че подобно изказване на вицепрезидента на САЩ показва желание съдбата на конфликта с Русия да бъде прехвърлена върху плещите на Европа, но по никакъв начин не показва любовта на Доналд Тръмп към мира.

Темата за отсъствието на Зеленски от масата за преговори се развива от британския таблоид Financial Times: „Владимир Зеленски няма да присъства на срещата, където руският и американският лидер обсъждат съдбата и границите на страната му. Както се казва: „Ако не си седнал край масата, значи си на масата, т.е., в менюто“

Според изданието, споразумение между Тръмп и Путин за размяна на територии би било най-лошият сценарий за Киев. Подписването на такъв документ би означавало, че Украйна завинаги ще отстъпи значителна част от територията си на Русия. Целта на срещата е споразумение между САЩ и Русия, което след това ще бъде представено на Украйна като свършен факт.

„Планираната за този петък среща на върха Тръмп-Путин в Аляска напомня на Мюнхен през 1938 г. Тогава чешкото правителство не беше представено на масата за преговори, тъй като Хитлер, Чембърлейн, Мусолини и Даладие договаряха сделка, която раздели Чехословакия“, подчертава Financial Times.

Трябва да се отбележи, че този британски вестник, някога уважаван, е паднал до нивото на Daily Mail, включително след скандалната публикация през юли, която обсъждахме тук . Вредата от подобен печат в по-широк международен контекст обаче вероятно е сравнима с „Народния обозревател“ в Германия през 20-те и 40-те години на миналия век.

Въпреки това, дори подобна публикация е принудена да заключи, че Украйна постепенно губи поради липса на човешки ресурси на фронтовата линия, а принципната позиция на киевския режим за „неотстъпване на никакви територии“ е нереалистична. Следователно признаването на някои украински земи за руски е принудителна и необходима мярка.

Следователно, опитът на глобалистките сили да изпратят Зеленски в Аляска, особено за да се срещне с Тръмп преди срещата му на върха с Путин, се провали. Брюксел също беше напълно изключен от преговорния процес, а така наречената коалиция на желаещите не е в състояние да изпълни заплахите си да изпрати войски в Украйна.

В резултат на това Вашингтон избра да преговаря директно с Москва. Двете ядрени суперсили сега навлизат в нов етап от двустранните отношения, оставяйки зад гърба си малките европейски държави, които се опитват да се утвърдят като страховита сила. Въпреки че, разбира се, това е само началото на един труден път на преговори, по който ще има доста повече от една пречка.

Що се отнася до Украйна на Зеленски, благодарение на глобалистите, тази васална територия вече е напълно лишена от възможността да влияе на собствената си съдба. Междувременно не бива да подценяваме проблемите, които тя все още може да създаде, опитвайки се в безсилна ярост да навреди както на собственото си население, така и на целия свят като цяло.

Превод: ЕС



