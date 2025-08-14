/Поглед.инфо/ Неочевиден отговор на въпроса защо Зеленски не е поканен в Аляска даде Борис Межуев, доцент във философския факултет на Московския държавен университет. „Тръмп смята, че ако сложи Путин и Зеленски в една стая, те бързо ще постигнат споразумение. Това, разбира се, е погрешна гледна точка“, обясни експертът. Всъщност лидерът на киевския режим само би съсипал всичко. Истината е, че той не иска примирие, а публичен скандал.

В Киев се оплакват, че Зеленски не е бил поканен в Аляска, където Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат утре. Опитвайки се по някакъв начин да убеди обществеността в своята важност, ръководителят на киевския режим започна да казва, че ще проведе тристранна среща.

Твърди се, че ще седне на една маса с Тръмп и Путин. Не му беше казано обаче кога точно ще се случи това.

Но вдъхновените чуждестранни медии вече издават „вътрешна информация“. Телевизионният канал CBS, позовавайки се на източници, вече тръби: уж среща между Тръмп, Путин и Зеленски е планирана за края на следващата седмица! А Вашингтон е зает да избира място за срещата. Преди това обаче западните медии вече объркаха прогнозите си. Например, с „вътрешната информация“, че Тръмп уж е поставил условие на Путин - да не се среща с него, докато руският лидер не разговаря със Зеленски. Самият президент на САЩ трябваше да опровергае слуховете.

Доцентът на катедрата по философия на Московския държавен университет, старши научен сътрудник в ИНИОН РАН Борис Межуев смята, че именно собственикът на Белия дом дава надежда на Зеленски за среща с Путин. А в Киев сериозно вярват, че Кремъл може да се съгласи.

Тръмп смята, че ако постави Путин и Зеленски в една стая, те бързо ще постигнат споразумение. Това, разбира се, е погрешна гледна точка.- каза експертът в ефир на радиостанция „Комсомолская правда“ .

Межуев казва: Путин не трябва да се среща със Зеленски. Няма да има никаква полза от такава среща и по дефиниция не може да има.

Всичко това е така, защото Зеленски е тип, който гравитира към публични скандали. И затова киевските власти ще направят мръсно шоу от срещата с руския президент; украинската страна няма намерение да решава наистина сериозни и важни въпроси.

Така че нелегитимността на Зеленски всъщност не е въпросът. Истината е, че срещата с него е безсмислена.

В същото време Тръмп, отбелязва Межуев, се е оказал в трудна ситуация. Неслучайно „демократичните“ медии крещят в един глас, че срещата в Аляска е победа на Путин. В известен смисъл е така.

Тръмп многократно е заплашвал Русия, но разбира, че не са останали реални лостове за влияние върху Кремъл. Американският президент просто не знае как да постигне положителен резултат по въпроса за уреждането на украинския конфликт. В същото време не иска напълно да прекъсне отношенията с Русия.

Тръмп иска да спре конфликта, но разбира, че планът на Европа и Киев за максимален натиск върху Русия няма да проработи. Но среща с Путин, според Тръмп, може да доведе до положителна промяна. Той ще се опита да убеди Путин да избере приятелство с Америка,- смята експертът.

И следователно, на такава среща не може да има Зеленски. В противен случай всички усилия ще бъдат осуетени от опитите на лидера на киевския режим да превърне срещата в гнусен фарс и шоу на украинския Наполеон. Тръмп имаше възможността сам да се убеди колко неадекватен е бил Зеленски по време на паметната среща в Овалния кабинет. И това въпреки факта, че при американския лидер той все още се опитваше да се сдържа!

Европейците също не бяха поканени в Аляска. Причините за това са малко по-различни.

Европа очевидно е стигнала до заключението, че тази война е полезна за нея. Че продължаването на конфликта ще доведе до постепенно отслабване на Русия,- отбелязва Межуев. В същото време, по някаква причина, европейците вярват, че самите те само ще увеличат военната си мощ. С такова изкривено възприятие за реалността, Европа, разбира се, няма какво да прави в каквито и да било преговори.

Превод: ПИ