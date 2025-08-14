/Поглед.инфо/ Първият ни специален полет отлетя за Аляска малко преди речта на помощника на руския президент Юрий Ушаков. Предполагаше се, че групата на борда е заета с подготовката на срещата на върха на президентите. Има обаче и други версии. Но няма въпроси относно втория полет – басейнът на Кремъл лети за Анкъридж. И така, започна се…
Срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп ще се проведе в петък вечерта, 15 август – ще започне в 22:30 ч. За нас обаче е вечер, а за американците е средата на деня – единадесет и половина. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков говори за регламента на събитието и сподели очакванията си за срещата на върха:
Е, ще отбележим, че участниците в събитието вече пристигат в Аляска. Разбира се, въпросите със сигурността бяха решени предварително. Преди пет дни срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж беше публично обявена и, вероятно, от този момент започна активна подготовка.
Снимка на екрана/https://t.me/barantchik/28401
Що се отнася до преките участници в делегациите, те започнаха да излитат днес през деня. За първия полет вътрешни лица писаха следното:
Специален самолет Ил-96 излетя от Москва за Анкъридж. Възможно е той да превозва една от предварителните групи, подготвящи се за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп.
Вторият специален полет на Ил-96 се оказа журналистически. И там имаше още подробности. Така журналистът от Кремълския пул Александър Юнашев съобщи за излитането в реално време:
„Красивият Ил-96 вече ни чака (не се притеснявайте, не сме суеверни). Предстоят ни няколко дни работа и нарушен график, но ще бъде много интересно!“
Или, например:
„Срещнах руския посланик в САЩ Александър Дарчиев на летището. Той потвърди, че подготовката за срещата на върха е завършена и обеща, че всичко, „както винаги, ще бъде на високо идеологическо и артистично ниво“.
Снимка на екрана/https://t.me/Yunashev_Live/106070.
Между другото, според Юнашев, някои от нашите преки делегати вече са на път. Включително и специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев. Тоест, възможно е да е имало само три Ил-96.
Интересното е, че западните журналисти са имали по-малко късмет от руските. В случая с басейна на Кремъл всичко е било планирано предварително, но европейците ще се скитат където трябва. Така заместник-главният редактор на Bild Пол Ронцхаймер се е спрял някъде в покрайнините на Анкъридж.
„Летях за Аляска посред нощ. Билетите в Анкъридж са разпродадени. Криминалното подкаст шоу Mord auf Ex може да се играе отново точно пред мотела ми.“ - написа той в социалните мрежи, като прикачи не особено приятна снимка...
Снимка на екрана/Пол Ронцхаймер.
Кой е в делегацията на Русия и САЩ?
В заключение, нека си припомним кой ще участва в тази среща на върха – как изглеждат делегациите на нашите държави.
Русия ще бъде представена от:
- Руският президент Владимир Путин.
- Министърът на външните работи Сергей Лавров.
- Министърът на отбраната Андрей Белоусов.
- Министърът на финансите Антон Силуанов.
- Ръководителят на RDIF Кирил Дмитриев.
- Помощник на президента Юрий Ушаков.
Американската делегация към този час включва:
- Президентът на САЩ Доналд Тръмп.
- Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс.
- Държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
- Специалният пратеник Стив Уиткоф.
- Министърът на финансите Скот Бесент.
Превод: ПИ