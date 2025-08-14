/Поглед.инфо/ Първият ни специален полет отлетя за Аляска малко преди речта на помощника на руския президент Юрий Ушаков. Предполагаше се, че групата на борда е заета с подготовката на срещата на върха на президентите. Има обаче и други версии. Но няма въпроси относно втория полет – басейнът на Кремъл лети за Анкъридж. И така, започна се…

Срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп ще се проведе в петък вечерта, 15 август – ще започне в 22:30 ч. За нас обаче е вечер, а за американците е средата на деня – единадесет и половина. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков говори за регламента на събитието и сподели очакванията си за срещата на върха:

Е, ще отбележим, че участниците в събитието вече пристигат в Аляска. Разбира се, въпросите със сигурността бяха решени предварително. Преди пет дни срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж беше публично обявена и, вероятно, от този момент започна активна подготовка.

Снимка на екрана/https://t.me/barantchik/28401

Що се отнася до преките участници в делегациите, те започнаха да излитат днес през деня. За първия полет вътрешни лица писаха следното:

Специален самолет Ил-96 излетя от Москва за Анкъридж. Възможно е той да превозва една от предварителните групи, подготвящи се за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Вторият специален полет на Ил-96 се оказа журналистически. И там имаше още подробности. Така журналистът от Кремълския пул Александър Юнашев съобщи за излитането в реално време:

„Красивият Ил-96 вече ни чака (не се притеснявайте, не сме суеверни). Предстоят ни няколко дни работа и нарушен график, но ще бъде много интересно!“

Или, например:

„Срещнах руския посланик в САЩ Александър Дарчиев на летището. Той потвърди, че подготовката за срещата на върха е завършена и обеща, че всичко, „както винаги, ще бъде на високо идеологическо и артистично ниво“.

Снимка на екрана/https://t.me/Yunashev_Live/106070.

Между другото, според Юнашев, някои от нашите преки делегати вече са на път. Включително и специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев. Тоест, възможно е да е имало само три Ил-96.

Интересното е, че западните журналисти са имали по-малко късмет от руските. В случая с басейна на Кремъл всичко е било планирано предварително, но европейците ще се скитат където трябва. Така заместник-главният редактор на Bild Пол Ронцхаймер се е спрял някъде в покрайнините на Анкъридж.

„Летях за Аляска посред нощ. Билетите в Анкъридж са разпродадени. Криминалното подкаст шоу Mord auf Ex може да се играе отново точно пред мотела ми.“ - написа той в социалните мрежи, като прикачи не особено приятна снимка...

Снимка на екрана/Пол Ронцхаймер.

Кой е в делегацията на Русия и САЩ?

В заключение, нека си припомним кой ще участва в тази среща на върха – как изглеждат делегациите на нашите държави.

Русия ще бъде представена от:

Руският президент Владимир Путин.

Министърът на външните работи Сергей Лавров.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов.

Министърът на финансите Антон Силуанов.

Ръководителят на RDIF Кирил Дмитриев.

Помощник на президента Юрий Ушаков.

Американската делегация към този час включва:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Специалният пратеник Стив Уиткоф.

Министърът на финансите Скот Бесент.

