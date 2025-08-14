/Поглед.инфо/ Втора част от интервюто на д-р Румен Петков с доц. Валентин Вацев, където той се анализира подробно и задълбочено развитието на политическите процеси в Европа, края на неолиберализма и просперирането на десния и левия консерватизъм.

Доц. Вацев смята, че има обективна основа за партниране между представителите на десния и на левия консерватизъм, с цел преборване пагубната политика на неолиберализма в европейските страни. Такива наченки съществуват в Германия, Чехия и в други страни. За съжаление, само в България тези процеси още не са започнали и както винаги, сме на опашката на политическите събития в Европа.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=S00yZHF5nSA&t=1391s