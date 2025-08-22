/Поглед.инфо/ Ядрените учени от Саров бяха първите, с които руският президент Владимир Путин сподели оценката си за настоящите отношения с Вашингтон.

Днес, 22 август, по време на работното си посещение в ядрения град Саров, руският президент Владимир Путин сподели оценката си за настоящите отношения на Москва със Съединените американски щати.

Президентът смята, че отношенията сега се възстановяват благодарение на американския лидер Доналд Тръмп.

Но съм уверен, че лидерските качества на настоящия президент, президента Тръмп, са добра гаранция за възстановяване на отношенията. И се надявам, че темпото на съвместната ни работа по тази платформа ще се запази.- каза руският лидер.

Превод: ПИ