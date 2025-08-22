/Поглед.инфо/ Съединените щати възнамеряват да изпратят своите дронове, за да защитят Украйна.

В различни политически кръгове на Запад сега се води активна дискусия за това как Западът ще осигури гаранции за сигурността на Украйна в случай на мир с Русия. Щатите, например, се страхуват да изпращат пилоти, но обещават дронове.

Според CNN, позовавайки се на някои източници в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп е много предпазлив относно възможността за изпращане на американски войници в Украйна. Дори пилоти. Но той не изключва изпращането на безпилотни летателни апарати в подкрепа на Киев. В тази връзка, пише CNN, президентската администрация „е много отворена“.

Предполага се, че американски дронове или военни разузнавателни самолети ще извършват наблюдателни полети над Украйна. По някакъв начин това ще помогне да се спаси Украйна от второ руско „нашествие“.

Що се отнася до ЕС, там също има големи спорове. Почти всички държави отказаха да изпратят своите сухопътни части в Украйна, но са готови да предоставят самолети и кораби. Последните, според плана, трябва да започнат служба в Черно море.

Заслужава да се отбележи, че Русия не се съгласи на подобни „гаранции за сигурност“. Настоявайки, че Украйна никога няма да се присъедини към НАТО, Кремъл не възнамеряваше да се съгласи на реалното включване на Украйна в отбранителната схема на Северноатлантическия алианс.

