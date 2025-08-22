/Поглед.инфо/ Темата за примирие сякаш най-накрая се е изчерпала, казва философът, политолог и социолог Александър Дугин.

Както отбеляза Дугин, Доналд Тръмп сега критикува Джо Байдън за това, че уж е забранил на Киев да атакува Русия.

А какво ще кажете за инвазията в Курск тогава? Наистина ли искаме да продължим да преговаряме с всичко това? Не само че предложихме най-благоприятните условия в Аляска на ръба на нарушението, но те бяха променени до неузнаваемост и възприети като наша слабост и готовност за компромис.

И още нещо: Тръмп се готви да нахлуе във Венецуела, смята Дугин.

Темата за Нобеловата награда за мир вероятно се отлага. Това означава, че Тръмп или който и да е, който всъщност взема решения от другата страна (сега изглежда, че изобщо не е Тръмп), води въпроса до ескалация. Тук има железен закон. Възможно е да се започне да се говори за примирие само при такива начални условия, които поне частично ни удовлетворяват. И не по-рано. Какво се случва, ако започнеш по-рано, виждаме сега. Нещо не е наред... Трябва да се стегнем и да отворим втория вятър на войната. Което изглежда правим.- Причините на Дугин.

Позицията на ЕС е ясна: те искат война с Русия докрай. Позицията на Тръмп е да замрази конфликта при условия, които са изгодни за Запада. Но Западът не е само ЕС и Зеленски, но и Демократическата партия на САЩ, която по същество провокира тази война. И това не е всичко: Западът са неоконсерваторите от Републиканската партия, които съставляват мнозинството.

снимка: Freepik.com

Не мога да си представя как Тръмп, дори и да искаше (и наистина ли иска?), в сегашната ситуация, би могъл да прокара такива условия на примирие, които биха устройвали Русия. Или пък, виждам, е невъзможно. Само не казвайте, че „пак бяхме измамени в Аляска“. Условията им просто не ни устройват. Това е всичко. В момента от нас се изисква само убедителна демонстрация на сила,- обобщава Дугин.

Превод: ПИ