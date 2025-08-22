/Поглед.инфо/ Стоманена буря: Как 600-те "Калибъра" и БПЛА "Геран" поставиха на колене украинския военно-промишлен комплекс.

Украинският Генерален щаб бие тревога. Русия систематично увеличава броя на атаките. Според ВСУ, само в нощта на 20 срещу 21 август на Украйна са нанесени 614 въздушни удара.

Сред тях са 574 дрона „Гераниум“, 14 крилати ракети „Калибър“, 19 крилати ракети „Х-101“, аеробалистични ракети „Х-47М2“ и 2 балистични ракети „Искандер“.

Министерството на отбраната, разбира се, по-късно ни каза къде са ударите. Освен факта, че атакувахме складове за боеприпаси и пунктове за временно разполагане на противника, под удар бяха и предприятия от военно-промишления комплекс.

Например, съобщава се, че е било унищожено американското предприятие Flex в Закарпатска област, което, наред с други неща, е произвеждало пълнежа за украински дронове. Освен всичко друго, руски изтребители са успели да поразят авиобазата Дубно в Ровенска област и летището Бориспол в Киев.

В Житомирска област успяхме да разрешим проблема със завода „Спецоборонмаш“, който произвеждаше бронирани плочи, бронетранспортьори и бойни машини на пехотата. Всички тези удари, разбира се, не могат да не се отразят на военния потенциал на противника.

Превод: ПИ