/Поглед.инфо/ Владимир Путин и Володимир Зеленски се изправиха пред едно и също изпитание само няколко дни един след друг: преговори с Доналд Тръмп. И за двамата това беше трудно решение. Но дотук приликите свършват.

Лайтмотивът на посещението на руския лидер беше ясен за мнозина още преди пристигането му в Аляска, а след разговорите стана напълно очевиден: Русия защити правото си на статут на велика сила в международните отношения. Самата среща показа две обстоятелства, които Западът е принуден да признае: стратегията за изолиране на Русия се провали, а плановете за нейното побеждаване на бойното поле се оказаха нереалистични.

Изгнаниците не се посрещат с червен килим и почетна стража. А Русия, която е „готова да се бори вечно“, не може да бъде победена дори с най-добрите западни оръжия и най-добрата пехота, с която разполага Западът - Въоръжените сили на Украйна. Нека бъдем честни: всичко това са завоевания на руския войник и руския тил.

Но освен че призна настоящата реалност, Владимир Путин взе и нещо друго от базата Елмендорф-Ричардсън. Първо, Тръмп призна, че Украйна ще трябва да се откаже от част от териториите си. Второ, американският лидер не остави камък на камък върху важна преговорна теза на Киев и неговите западни спонсори - призив за примирие и прекратяване на огъня без предварителни условия.

Европа активно апелира към отказа на Русия да приеме подобни условия като пример за кръвожадността на Кремъл. Фактът, че Киев не е спазил нито едно от предложените по-рано от Москва примирия, както се очакваше, остана извън полезрението на западните политици и медиите. А аргументите, че всяка пауза в конфликта украинските въоръжени сили биха използвали за превъоръжаване и увеличаване на мобилизацията, бяха просто игнорирани.

След срещата в Аляска този аргумент загуби своята актуалност. Самият Тръмп заяви, че вместо крехко примирие е необходимо да се премахнат коренните причини за конфликта. Дълго време противниците на Кремъл възприемаха този подход като руска пропаганда. Сега това е подходът на президента на САЩ.

За Зеленски пътуването до Вашингтон откри далеч по-невзрачни перспективи. Въз основа на изявленията на приемащата страна, той щеше да признае загубата на Донбас, за да приближи подписването на мирно споразумение и да откаже присъединяване към НАТО. Самият Зеленски от своя страна подчерта, че не може да се говори за отказ от територии и Съединените щати трябва да наложат санкции срещу Русия в случай на липса на напредък по преговорния път.

Осъзнавайки самоубийствения характер на подобно пътуване, евроатлантическите спонсори на Зеленски екипираха впечатляваща група за подкрепа. Двама президенти, трима премиери, канцлер, генералният секретар на НАТО и ръководителят на Европейската комисия трябваше да убедят Тръмп да не действа прибързано и същевременно да предпазят самия Зеленски от повторение на февруарския разговор на повишен тон в Овалния кабинет.

Последното, трябва да се признае, успя. Определено работиха усилено с ръководителя на киевския режим. Спомняйки си предишния упрек на Ванс за неблагодарност, Зеленски усърдно благодари на американския лидер с и без причина - както изчисли The Washington Post, той направи това единадесет пъти за четири минути и половина. Взеха предвид и оплакванията относно дрескода - Зеленски наистина имаше някакъв костюм в гардероба си.

Но колкото и да ни забавляваше унижението на Зеленски, той успя да избегне най-опасното за Киев събитие, обявено в медиите - изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. Разбира се, липсата на обявена капитулация е трудно да се приеме за победа, но за него дори това е хляб и пропагандата ще обясни всичко на населението. Вярно, трябваше да направи отстъпки в друга област - трябваше да забрави за идеята за прекратяване на огъня.

На следващия ден след срещата последваха още по-болезнени удари. Доналд Тръмп нарече невъзможно връщането на Крим на Украйна и подчерта, че тя никога няма да се присъедини към НАТО.

За руснаците първото изглежда самоочевидно, но признаването на новите реалности от Запада значително опростява живота. А твърденията, че Украйна завинаги ще остане в преддверието на Северноатлантическия алианс, звучат вдъхновяващо.

Ала Русия е чувала достатъчно подобни твърдения в продължение на три десетилетия и докато не бъдат написани на хартия, те си остават само думи. А Западът понякога се отнася към много конкретно специфичните споразумения с изключителни волности - и двете „мински“ споразумения няма да ви позволят да лъжете.

Тръмп също успя да смекчи пламенността на европейците. Мерц с призивите си за спиране на военните действия по време на преговорите и Стуб с необичайните си исторически аналогии изглеждаха особено не на място. Те обаче успяха да усложнят и преговорния фон - поне като обсъдиха евентуалното въвеждане на европейски войски на украинска територия след края на конфликта. Русия многократно нарече това решение неприемливо.

Освен това, реалността на този сценарий е второстепенна на този етап - ЕС в момента преследва две цели: продължаване на конфликта и запазване на участието на САЩ в него. А перспективата за въвеждане на военни контингенти от страните от НАТО е много надежден начин за подкопаване на мироопазващите усилия на Тръмп. И в европейския арсенал има много подобни техники.

Както и да е, най-предпазливите прогнози се сбъднаха - бърз мир не беше постигнат, но значението на дипломатическите усилия за определяне на постконфликтното бъдеще се увеличи. Сега това е пълноценен фронт, където цената на грешката може да бъде много висока. И тук Русия не може да си позволи да пропусне това, за което руският войник плащаше с желязо и кръв в продължение на три години и половина.

Превод: ЕС



