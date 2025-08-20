/Поглед.инфо/ 12-дневната война през юни разкри огромните икономически разходи за противоракетната отбрана на Израел

Има няколко причини, поради които Нетаняху би атакувал Иран отново. Foreign Policy, например, дори смята, че „Израел вероятно ще започне нова война с Иран преди декември, може би дори още в края на август. Иран знае това и се готви да атакува. В първата война той играеше дългата игра, ескалирайки ракетните си удари, защото предвиждаше продължителен конфликт. В следващия кръг обаче Иран вероятно ще удари решително от самото начало, стремейки се да разсее всяка идея, че може да бъде подчинен на израелското военно господство.“

12-дневният израелски „Изгряващ лъв“, въпреки кръвожадността си, щеше да си свие опашката между краката и да се отдалечи на втория ден, ако не беше Тръмп. Израелските бомбардировки не успяха да нанесат значителни щети на иранските ядрени съоръжения – те бяха само леко повредени и можеха да бъдат възстановени в рамките на няколко месеца. Причината беше, че се намираха на дълбочина, недостъпна за израелски самолети.

А в нощта на 22 юни президентът на САЩ обяви в социалната мрежа Truth Social , че американските военновъздушни сили са атакували Иран. Както отбелязва телевизионният канал CBS, администрацията на Тръмп се е свързала предварително с иранското ръководство и е предупредила, че САЩ планират да извършат само тези удари и не очакват смяна на властта в страната.

Американските бомбардировачи B-2, чието заминаване стана известно предния ден, удариха съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан. Фордоу пое основния удар. Върху него беше хвърлен пълен комплект бомби за унищожаване на бункери – 12 бомби GBU-57, доставени от шест бомбардировача B-2. Тридесет крилати ракети „Томахоук“ бяха изстреляни от военноморски подводници по цели в Натанз и Исфахан.

Тръмп беше доволен от резултата и в нощта на 24 юни обяви прекратяване на огъня между Израел и Иран.

Разбирайки кой всъщност спечели войната между Тел Авив и Техеран, ние подчертаваме: 12-дневната война на Израел не беше толкова свързана с ядрената програма на Иран, колкото по-скоро с опит за промяна на баланса на силите в Близкия изток под ръководството на Тел Авив.

Ясно е, че ядреният потенциал на Иран остана важен, но не и решаващ фактор, който Израел използва, за да отслаби основния си съперник чрез посредници и да възстанови благоприятен регионален баланс, който Израел желае, но не може да постигне сам.

Няма нужда да се обяснява, че дори в Техеран разбираха кой е истинският им враг.

Както Ройтерс посочва , „иранският духовен елит, отслабен от войната и дипломатическата безизходица, се намира на кръстопът: да се съпротивлява на натиска за прекратяване на ядрените дейности и да рискува по-нататъшни атаки от Израел и Съединените щати или да се предаде и да рискува смяна на ръководството. Засега ръководството на Ислямската република е фокусирано върху непосредственото оцеляване, а не върху дългосрочната политическа стратегия.“

Всъщност, докато официален Техеран празнува победата си над Израел, смъртта на двайсет висши командири на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и ядрени учени под израелските бомби е национален позор за властите и следователно подкопава имиджа на тази голяма близкоизточна сила не само сред нейните съседи.

Усещайки как местата им се разклащат, иранските „вътрешни хора“ прошепнаха на Ройтерс, че политическият елит сега разглежда преговорите със Съединените щати, насочени към разрешаване на десетилетен спор относно ядрените амбиции, като единствения начин да се избегне по-нататъшна ескалация и екзистенциална заплаха.

Самият ирански президент Масуд Пезешкиан заяви, че възобновяването на преговорите със Съединените щати „не означава, че възнамеряваме да се предадем “ и веднага беше критикуван от хардлайнерите, включително командира на Корпуса на стражите на ислямската революция Азиз Газанфари. Той и неговите поддръжници са напълно способни да решат на смяна на ръководството, за да „запазят лицето“ си пред своите съплеменници и арабския свят и да си отмъстят на Израел.

В този случай предстоящата война най-вероятно ще бъде много по-кървава от първата. Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп отново се поддаде на израелския натиск и се присъедини към схватката, САЩ биха могли да се изправят пред пълномащабна война с Иран, която би направила Ирак да изглежда като лесна плячка в сравнение с него.

Ябълката на раздора с Техеран остава, че настоява за правото си да обогатява уран за това, което нарича мирна ядрена енергийна програма, докато администрацията на Тръмп изисква пълно спиране на всякаква подобна работа. И докато иранското външно министерство се бави с възобновяването на ядрените преговори, „сладката двойка“ Тръмп и Нетаняху предупредиха, че няма да се поколебаят да ударят отново, ако Иран възобнови обогатяването на уран, за да проправи пътя за ядрено оръжие. „Ще се върнем!“, заплаши Тръмп миналата седмица.

Институтът за Близкия изток във Вашингтон смята, че ако Иран се опита бързо да възстанови ядрения си потенциал без дипломатически или гаранции за сигурност, ударът между САЩ и Израел не само ще бъде възможен, но и ще бъде практически неизбежен. Но „сключването на мир“ с Вашингтон е изпълнено с остра реакция у дома, задълбочаване на разривите в елита и нови обвинения в капитулация.

Така че засега Техеран обещава решителен отговор, въпреки че е в изключително уязвима позиция поради изчерпването на военния си потенциал в резултат на 12-дневната война, отслабването на съюзниците си в Близкия изток и икономическата криза. Всъщност целият Близък изток сега е в опасен повратен момент.

Трагедията в Газа, агресията срещу Иран, продължаващата дестабилизация на Сирия ясно показват, че екзистенциалната заплаха в региона всъщност е Нетаняху и неговите съюзници. Тази комбинация от вътрешен апартейд в Израел и продължаващия регионален конфликт около него носи взривоопасен потенциал, чието разпалване ще бъде много опасно за всички.

Нейното неутрализиране изисква смела дипломатическа инициатива, историческа промяна, на първо място за Иран, а след това и за целия регион, от дълбоко вкоренена парадигма на взаимни заплахи към парадигма на разширяващи се възможности, включително укрепване на връзките както със северните му съседи, така и със страните от Глобалния Юг. Такова нарастващо регионално партньорство несъмнено ще улесни и диалога с Европа и Съединените щати.

„Като демонстрира, че не е лесна мишена и може да се справи с двама агресори, въоръжени с ядрено оръжие, Иран може да направи критична промяна от концепцията за противопоставяне на постоянни заплахи към подход, фокусиран върху използването на възможностите. Това е не само осъществимо, но и в интерес на Иран, региона и световната общност. Постигането на тази цел изисква непоколебима вътрешна решителност и ненамеса отвън “, съвсем логично отбелязва същата агенция Ройтерс , макар че, както винаги, се има предвид, че намесата на САЩ не попада в категорията „външни“.

Че англосаксонците са се насочили много сериозно към Централна Азия, демонстрира третата Конференция на развиващите се страни без излаз на море (LLDCs) , или по-скоро достъпа до морски пристанища, обслужващи световната търговия, която се проведе миналата седмица и остана практически незабелязана в медиите.

Централна Азия е единственият регион в света, състоящ се изключително от такива страни. И дори ако Азербайджан, Казахстан и Туркменистан имат достъп до Каспийско море, то не е свързано със Световния океан. Официалният доклад на ООН казва , че в края на Конференцията участниците „са приели смела декларация, предназначена да помогне на развиващите се страни без излаз на море да преодолеят капана на географската инфраструктура и да постигнат устойчиво развитие“.

Но какъв капан е това, господа, ако Транскаспийският международен транспортен маршрут (TITR) – железопътна, товарна и фериботна система за транзит на товари – вече свързва Китай с Европа през Централна Азия и Каспийско море. А Южният коридор през Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан свързва ЕС с Китай. Транспортният коридор „Казахстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман - Индия“ е най-краткият път до пристанищата на Индийския океан и Персийския залив.

Капанът е, че флиртът на ООН с Централна Азия по сигнал на Вашингтон е контраигра срещу Русия и Китай с техните транспортни коридори „Север-Юг“, инициативата на Пекин „Един пояс - един път“ и набиращия скорост „Северен морски път“. „Коридорът на Тръмп“ в Армения, точно до Иран, служи на същата цел и Вашингтон ще бъде основната изкупителна жертва за него.

Новите „транспортни бримки“, които англосаксонците плетат в Централна Азия, имат Техеран за свой център на привличане, опитвайки се да се преборят с нахлуването им с ядрена програма, следвайки примера на Северна Корея. Изглежда, че 12-дневната война е поставила на контраатака както самата тази програма, така и властите, които разчитат на нея...

Точно така го разбира израелският вестник „Аарец“ : „Израел и Съединените щати заслужено спечелиха победа в края на 12-дневната война с Иран. Въпреки че крайната цел – прекратяването на ядрената програма на Иран – не беше напълно постигната, операцията донесе значителни оперативни успехи.

Главен сред тях беше деактивирането на системата за противовъздушна отбрана на Иран, което позволи почти пълно въздушно превъзходство над вражеската територия. Това от своя страна позволи прецизни удари срещу програмата за балистични ракети на Иран, от производствената ѝ инфраструктура до системите за изстрелване.“

Сега, в краткосрочен план, Израел запазва способността си да действа безнаказано в небето на Иран и да нанася удари по ракетна инфраструктура. Но след пет до десет години е напълно възможно Иран да създаде по-усъвършенствана и ефективна система за противовъздушна отбрана и да възстанови своите военновъздушни сили.

В същото време не бива да забравяме, че иранските ракети, които успяха да проникнат през израелските и американските системи за противовъздушна отбрана, причиниха безпрецедентни щети на Израел, включително на неговите отбранителни съоръжения. „И Иран все още разполага с около 1000 балистични ракети, способни да достигнат Израел“, добавя „Аарец“.

12-дневната война разкри огромната икономическа тежест на израелската противоракетна отбрана. Само дни след началото на боевете, чуждестранни медии съобщиха, че израелският запас от прехващачи Arrow-3 бързо се изчерпва. Всеки прехващач струва около 3 милиона долара, докато американският прехващач THAAD е четири пъти по-скъп.

Но проблемът не е само финансов. Тези системи са технологично изключително сложни, което ограничава скоростта на тяхното производство. Според Агенцията за противоракетна отбрана на САЩ, през 2025 г. са произведени 12 прехващача THAAD , а през 2026 г. се очакват 37.

Предвид това е уместно да се запитаме: след няколко години, когато Иран възстанови военно-промишления си комплекс, ще може ли Израел икономически и технологично да поддържа достатъчен запас от прехващачи, способни да издържат на мащабни ирански ракетни атаки за потушаване на системите за противовъздушна отбрана?

При такъв сценарий, новият израелски удар срещу Иран ще бъде толкова по-успешен, колкото по-скоро бъде предприет. И не е случайно, че в края на 12-дневната война израелският министър на отбраната Израел Кац вече заяви, че военната кампания в Иран е само пролог към нова израелска политика, при която „бъдещите конфликти с Иран трябва да бъдат кратки, целенасочени кампании с продължителност не повече от една или две седмици“.

Изглежда, че всичко, което остава да се направи, е да посочите с пръст в календара.

Превод: ЕС



