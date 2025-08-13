/Поглед.инфо/ Какво стои зад желанието за преместване на столицата от Техеран?

На заседание на правителството на Ислямската република президентът Максуд Пезешкиан заяви, че ситуацията в Техеран, където живеят между 15 и 20 милиона души, е станала „невъзможна“. Това се дължи на проблеми, свързани с пренаселеността, липсата на вода, електричество и трудната екологична обстановка. Освен това градът се намира в опасна сеизмична зона.

По мнението на държавния глава е необходимо столицата да се премести на юг, по-близо до Персийския залив в района на Макран в провинция Систан и Белуджистан на брега на Индийския океан. Като кандидати се разглеждат Бандар Абас, Бушер, Бандар Ленге.

Това е третият път, в който Пезешкиан повдига този въпрос, което говори за сериозността на намеренията му. За първи път той говори за преместване на столицата през септември миналата година, веднага след като встъпи в длъжност, и това предложение намери много поддръжници.

Те, подобно на държавния глава, смятат, че реализирането на идеята ще повиши конкурентоспособността на страната, ще опрости транспортирането на суровини и готова продукция между южното крайбрежие и централните райони, а също така ще увеличи търговията със съседните страни и ще привлече инвестиции.

Струва си да се припомни, че идеята за преместване на столицата се обсъжда на високо ниво в Иран още от миналия век. По-специално, шах Мохамед Реза Пахлави е смятал, че Техеран се намира много близо до съветската граница и че това го прави уязвим в случай на война със СССР. Неговите американски съюзници също настояват за създаването на нова столица.

Идеята за преместване на столицата беше обсъждана и по-късно. Тя беше подкрепена, по-специално, от върховния лидер на Иран Али Хаменей. При президента Махмуд Ахмадинеджад проектът, който беше получил одобрение от Ислямския съвет, беше отложен поради натрупване на проблеми, включително финансови.

Сега те са още повече, източниците на финансиране са в мъглата в условията на икономически санкции и политическа изолация на Иран, въпреки това „върхът“ промотира проекта с все по-голяма упоритост. Защо? Повече за това по-късно.

...Техеран става столица на Персия през 1788 г. Преди това главните градове на страната са били Исфахан, Казвин, Шираз и Хамадан. Но всеки път непокорните владетели са били недоволни от нещо и са организирали голямо преместване.

Между другото, в Техеран, с неговия ярък ориенталски колорит, невероятни дворци, джамии, кули, има места, които ни напомнят за Русия и нейните поданици. Жп гарата и сградата Шамс Пахлави в двореца Саадабад са проектирани от Владислав Городецки. Кметството, ансамбълът на главния площад и сградата на първия университет в страната са построени по чертежи на Николай Марков.

През 1829 г. руският посланик Александър Грибоедов загива трагично в столицата на Персия. Тук, през 1943 г., се провежда едно от основните политически събития на 20-ти век – Техеранската конференция. Там се срещат лидерите на антихитлеристката коалиция – Сталин, Чърчил и Рузвелт, които се съгласяват да открият втори фронт...

Някои експерти смятат, че проблемите на Техеран могат да бъдат решени чрез подобряване на ефективността на икономическото управление от страна на градските власти. Но могат ли кметът на Техеран Алиреза Закани и неговият екип да се справят с подобна задача?

Но не става въпрос дори за личността на кмета. Иранският президент е убеден: „Каквото и да правим за Техеран, само губим време .“ Новата столица ще позволи „да се възползваме от потенциала, който имат съседните страни, с които е необходимо да разширим икономическите връзки“.

Преместването на столицата обаче е не само свръхскъп проект, но и „тъмен“, тъй като е невъзможно да се предвидят всички негови последици. Никой не знае точно с какви трудности ще се сблъскат проектантите, архитектите и строителите. Кой може да гарантира, че в крайна сметка един огромен проблемен град няма да се присъедини към друг?

Историята познава много премествания на столици от един град в друг. Някои са били успешни, други неуспешни. Сега в Египет се строи нова административна столица - Ново Кайро, разположена на около 45 километра от 22-милионния Кайро. Тя се е сблъсквала с приблизително същите проблеми като Техеран. Проектът е мащабен, амбициозен, но се оказа, че властите на страната не са взели предвид много проблеми. Това е въпреки факта, че бюджетът на проекта е 60 милиарда долара.

Но за Египет е много по-лесно от Иран: част от финансирането за изграждането на Нов Кайро идва от инвеститори в Китай и богатите страни от Близкия изток. Иран всъщност няма откъде да очаква помощ. Но „градът-градина“ се проектира. И това изобщо не е абсурдно.

Истинската причина може да е, че опората на режима, Корпусът на гвардейците на ислямската революция, иска да защити себе си и други държавни структури, като се дистанцира от основните огнища на недоволство, назряващо в страната. Те винаги са избухвали в Техеран. Може би и сега Корпусът на гвардейците на ислямската революция има причини да бъде обезпокоен.

Мястото, където се планира да бъде построена новата столица, е Макра, разположена далеч от Техеран, изолирана от големите градове. Дори ако в Техеран или други градове започнат вълнения, правителството, защитено от сили за сигурност и войници от база, разположена наблизо, ще бъде в безопасност.

Но е възможен и друг негативен сценарий за „висшите елити“. Ако в Техеран избухнат вълнения, властите от новата столица ще могат само да ги наблюдават, но не и да влияят на ситуацията. Да предположим, че вълненията ще обхванат цялата страна, а „върховете“ ще продължат своята „Робинзонада“ безразлично. Авторът поверява по-нататъшни предположения на писателите на научна фантастика...

Друго предположение е свързано и с Корпуса на ислямската революция (IRGC). Организацията лобира за проекта за преместване на столицата, защото свързаните с нея компании, които се занимават с добив на петрол, строителство и финанси, могат да печелят добри пари от това.

И накрая, последният вариант е най-простият. Пезешкиан започна разговора за преместване на столицата, за да отвлече вниманието на обществеността и важните хора от други, по-важни проблеми. Същевременно ще види кой е негов поддръжник и кой е негов опонент. Последният, разбира се, няма да бъде преместен в новата столица, а ще бъде оставен в старата. Това ще бъде един вид „прочистване“ на редиците.

