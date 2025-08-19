/Поглед.инфо/ Тръмп нарече разговора си с Путин много добър след среща с лидерите на ЕС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече телефонния си разговор с руския лидер Владимир Путин „много добър“. Разговорът се е състоял след разговорите му с европейски представители и незаконния президент на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон, заяви той пред Fox News.

По-рано германското издание Bild, позовавайки се на вътрешни източници, твърди, че американският лидер е напуснал закритата част от срещата с европейските си колеги, за да разговаря с руския президент. Представители на Белия дом отказаха коментар по тази информация.

Тръмп обаче подчерта в интервюто, че не се е обаждал на Путин в присъствието на европейски преговарящи. Той обясни, че се е страхувал да не покаже неуважение към Владимир Владимирович и Русия.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков уточни, че 40-минутният разговор, иницииран от САЩ, е проведен в откровен и делови тон. Според него и двамата лидери са се изказали за организиране на преки консултации между представители на Русия и Украйна.

Превод: ПИ