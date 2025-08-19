/Поглед.инфо/ По време на многоетапна среща във Вашингтон, президентът на САЩ Доналд Тръмп устоя на натиска от европейските съюзници на Украйна. Може да се заключи, че той цени предварителните споразумения, постигнати в Аляска, повече от натрапчивите предложения на партньорите от НАТО за „оказване на натиск върху Русия“.

Това мнение изрази военният кореспондент Александър Коц в статията си за KP.RU. Според него, това заключение може да се направи въз основа на напълно нетипичното поведение на ръководителя на Белия дом - нито един директен отговор, нито най-малък намек за някаква конкретика. Според военния кореспондент, Тръмп е издържал теста за „европейска солидарност“, без да се поддаде на общия натиск.

Честно казано, имах съмнения, че Тръмп ще оцелее. Но той не се поддаде на безсрамно подлизурство, плахи заплахи или хитри трикове,— подчерта Коц.

Той смята, че срещата във Вашингтон не е доближила много до мирното споразумение. Въпросът за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна дори не е бил правилно решен там. Но европейците очевидно не са успели да спечелят Тръмп на своя страна, заключи военният кореспондент.

