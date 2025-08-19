/Поглед.инфо/ Лавров отговори на думите на Рубио за плащането на гориво в Аляска в брой.

Руският външен министър Сергей Лавров коментира думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че руската делегация е била принудена да плаща за гориво в брой по време на посещение в Аляска поради действащите санкции. В интервю за телевизионния канал „Русия-24“ Лавров подчерта, че плащането за гориво е стандартна процедура за всякакви задгранични пътувания, независимо от формата на плащане.

Горивото винаги трябва да се плаща. В брой или не - няма значение. Това са разходи, които винаги се поемат от страната, чието ръководство със съответната делегация посещава друга държава,— отбеляза той.

Рубио преди това заяви пред NBC News, че руските служители не са могли да използват американската банкова система поради ограничения, което ги е принудило да плащат в брой.

На 15 август във военна база в Аляска се проведоха преговори между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Събитието продължи около три часа и включваше няколко формата: личен разговор в лимузината на Тръмп по пътя към мястото на срещата, както и дискусия в тесен кръг (3 на 3). От руска страна участваха помощникът на президента Юрий Ушаков и Сергей Лавров, от американска страна - Марко Рубио и специалният пратеник Стивън Уиткоф.

След срещата на върха Путин заяви, че ключовата тема е уреждането на конфликта в Украйна. Той също така изрази надежда за подобряване на двустранните отношения и покани Тръмп да посети Москва. Американският президент от своя страна отбеляза напредъка в преговорите, но призна наличието на разногласия по редица въпроси.

Превод: ПИ