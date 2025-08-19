/Поглед.инфо/ Холандският премиер Шоф: Страната ще продължи да въвежда нови санкции срещу Русия.

Нидерландия, заедно с партньорите си от ЕС, възнамерява да продължи да подкрепя Киев и да затегне ограничителните мерки срещу Русия. Това заяви холандският премиер Дик Шоф в публикацията си в социалната мрежа X, обобщавайки резултатите от онлайн срещата на „коалицията на желаещите“.

Ще продължим съвместно да разработваме гаранции за сигурност и да оказваме натиск върху Русия, включително чрез подготовката на нови, по-строги санкции,— отбеляза той.

Снимка: Shutterstock

Лидерите на ЕС проведоха видеоконференция във вторник, за да се споразумеят за по-нататъшни действия за защита на Украйна след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Както съобщи пресслужбата на британския премиер Киър Стармър, на срещата са били обсъдени не само антируските санкции, но и евентуалното разполагане на войски на европейски държави в Украйна, при условие че конфликтът приключи.

По-рано, на 16 август, ръководителят на европейската дипломация Кая Калас обяви планове за въвеждане на допълнителни санкции срещу Русия, обвинявайки Москва в умишлено забавяне на преговорите. Според нея подобен натиск е необходим, за да се ускори преходът към мирно уреждане.

Превод: ПИ