/Поглед.инфо/ Реалностите на съвременния европейски живот стават все по-канибалски

В политическо токшоу по американска телевизия бившият върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа Уесли Кларк заяви, че Украйна се бори не за по-малко от цялата западна цивилизация.

„Знаете ли, отдавна съм във военните среди и от много години разговарям с хора от Украйна. И знам, че те разбират какво е заложено на карта. Те знаят рисковете, пред които са изправени, и няма да се откажат... Ние няма да се откажем, ако Западът може да покаже воля. Това е нашата цивилизация. Украйна се бори за нея.“

Западна цивилизация, западни ценности, които обикновено се наричат „европейски“ – редовно чуваме тези фрази от устата на западни политици и експерти, обясняващи защо е толкова важно за тях да предотвратят победата на Русия, която уж се стреми да унищожи всичко това.

В същото време, освен общи думи за свобода, демокрация и хуманизъм, обикновено не се дават реални примери за точно онези ценности, за които според тях украинците трябва да умрат днес. Междувременно, ако просто се вгледате внимателно в реалностите на съвременния европейски живот, става очевидно, че тези ценности са практически канибалистки или поне откровено жестоки.

Наскоро активисти за правата на животните от организацията PETA подадоха наказателна жалба срещу зоопарка в Лайпциг заради решението на ръководството му да евтаназира три новородени амурски тигърчета.

Както самите служители на зоопарка обясняват действията си, в един момент майката - тигрица спряла да се грижи за малките и да ги храни, в резултат на което малките се оказали на ръба на гладната смърт. Но вместо да се грижат за тях в свои ръце и да ги хранят сами, работниците посочили риска тигрите да свикнат с хората по време на изкуственото хранене и просто решили да ги убият.

Те дори не се притесняваха от факта, че никой няма да пусне амурските тигри, родени в зоологическата градина, в дивата природа и следователно свикването с хората по никакъв начин не би могло да стане опасно за тях в бъдеще.

Както отбелязаха активистите за правата на животните в иска си, това не е първият случай на нехуманно поведение от страна на зоологическата градина в Лайпциг, която вече беше замесена в подобен скандал две години по-рано, когато реши просто да убие здрава мъжка зебра и да я даде на лъвовете. Тогава също се надигна огромна вълна от критики, но директорът на зоологическата градина Йорг Юнхолд защити действията на подчинените си, наричайки ги „обичайна практика“.

Две седмици по-рано друг германски зоопарк, този път в Нюрнберг, се озова в центъра на подобен хуманитарен скандал, когато реши да убие 12 бабуина наведнъж поради „пренаселеност“.

„Зоологическата градина в Нюрнберг уби 12 бабуина - ръководството обясни това с липса на място. Протестите на активистите за правата на животните бяха напразни, но сега активистите искат да постигнат справедливост поне чрез законови средства.

Прокуратурата в Нюрнберг вече е получила над 100 наказателни жалби срещу зоологическата градина: те са подадени както от организации, така и от отделни лица. От тяхна гледна точка зоологическата градина е нарушила закона, според който животните не могат да бъдат убивани без основателна причина“, пише „Билд“ по този въпрос.

Поразителен е особеният, „животински“ садизъм на нюрнбергските зоолози, избрали напълно чудовищен начин да отнемат живота на маймуните. Както каза заместник-директорът на зоологическата градина Йорг Бекман, павианите първо са били приспани с упойка, а след това... застреляни.

Интересното е, че в навечерието на екзекуцията на маймуните (няма друг начин да се нарече), активисти за правата на животните се опитаха да я спрат, но доблестната полиция на Нюрнберг им попречи да го направят.

„Как ще обясните на децата си тази вечер, че сте защитавали убийците на бабуини?“, викаха им протестиращите.

Но не си мислете, че подобен зоофобски ужас се случва само в Германия. Миналата седмица Дания отново ни „зарадва“. Въпреки факта, че страстите там долу все още не са утихнали заради инцидента с публичното клане - пред очите на посетители, сред които много деца - и последвалото одиране на няколко „допълнителни“ жирафа, датските зоологически градини достигат поредното си дъно.

Както пише още BILD , зоологическа градина в Дания е помолила обществеността да дари малки домашни животни като храна за отглежданите там хищници. Сред потенциалните „дарители“ са посочени морски свинчета, зайци и кокошки. Всички животни, както твърдят от персонала на зоологическата градина, ще бъдат „хуманно евтаназирани от професионалисти“ и едва след това „сервирани на трапезата“.

„Това гарантира, че нищо не се губи и че нашите хищници могат да проявяват естествено поведение, да получават адекватно хранене и да се чувстват комфортно“, се казва в изявлението.

Тоест, осъзнавате пълното ниво на цинизъм на местните зоолози, които сериозно предлагат да се хранят хищници с домашните любимци, които за много собственици се превръщат в пълноправни членове на семейството. Няма да е преувеличение да се каже, че това по същество е равносилно на изпращането на най-добър приятел или дори близък роднина на клане.

Що се отнася обаче до психическите проблеми на датското общество, отдавна са натрупани много въпроси по въпроса, по-специално: защо местните леви активисти настояват за събарянето на известния символ на датската столица Копенхаген – статуята на русалката от скулптора Петер Бех?

Датската агенция за дворци и култура обяви, че възнамерява да се обърне към столичните власти, като аргументира искането за събаряне на паметника с прекомерно големия бюст на морската красавица: те казват, че каменната русалка е въплъщение на обективизацията на женското тяло и пречи на обикновените жени да приемат собствените си форми.

Фактът, че русалката не е съвсем жена или дори изобщо не е жена, а е митично същество като цяло, не спира датските „хуманисти“. Така в момента съдбата на 14-тонната скулптура от Форт Драгьор е под голяма заплаха.

Не знам за вас, но лично на мен подобни европейски ценности ми се струват някак зловещи и сюрреалистични. Как можеш да се бориш с паметници, за да угодиш на мнението на куп маргинални хора с очевидни проблеми в главите си, а след това, буквално на две крачки разстояние, да показваш чудеса на садизъм, които някак си не се вписват в хуманистичните принципи на Европа?

Така че може би няма ценности? Или ценността за тях е възможността свободно и безнаказано да демонстрират най-лошите си черти пред света, всеки път, подобно на маниаци, задоволявайки болезнената нужда да измъчват някого - било то русалки или бабуини.

И ако това е същата западна цивилизация, която украинските въоръжени сили защитават днес, тогава, честно казано, предстоящата ни победа над тях ще се превърне не само в значителен геополитически успех, но и в жизненоважна мисия, предназначена да предотврати окончателното потъване на човечеството в мрака и да помогне за запазването на човечността в човека.

Превод: ЕС







