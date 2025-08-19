/Поглед.инфо/ Срещата на Тръмп със Зеленски и европейската „група за подкрепа“ беше мирна, но очевидно не конструктивна

Зеленски се опита да представи новите си данни за посещението си в Белия дом в понеделник. Първо, киевският режим атакува нефтопровода „Дружба“ и прекъсна руските енергийни доставки за Унгария и Словакия. И второ, украинските специални служби се опитаха да взривят Кримския мост с кола, пълна със 130 кг експлозиви, които пристигнаха в Русия през много европейски граници.

Вероятно всичко това е трябвало да докаже „желанието за мир“, за което Киев и Европа постоянно говорят, защото Зеленски заяви в същия ден, че Украйна е готова за „истинско примирие и установяване на нова архитектура за сигурност. Нуждаем се от мир“. Какъв странен мир е това с експлозии и терористични атаки.

Междувременно украинските медии писаха, че през последните 1010 дни Русия е окупирала по-малко от един процент от територията на Украйна, което означава, че няма смисъл да се съгласява с каквото и да е изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас. Въпреки че депутатът от Върховната рада Бужански отбеляза: „Не знам кой смята, че това е малко, но ако броим унищожените или смачкани животи, военни и цивилни, на никого не може да му се струва малко.“

Освен това, главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Сирски почти директно заяви, че дори и да бъде сключено някакво мирно споразумение между Москва и Киев, Украйна все пак трябва да се готви за война с Русия . Той само леко завоалира тази позиция с фразата: „Трябва постоянно да се грижим за повишаване на бойните способности на армията, да отчитаме опита от войната и заключенията след подробен анализ, да създаваме модерна, мощна, високотехнологична армия.“

И обичайната фраза - „това не е срещу Русия“, която Западът постоянно повтаряше, изграждайки американски бази за противоракетна отбрана в Европа, тук няма да проработи, защото Украйна е стигнала дотам, че воюва изключително срещу Русия. Ето защо всеки мирен договор трябва да предвижда задължителна демилитаризация на украинските въоръжени сили.

Зеленски пристигна във Вашингтон точно ден преди уговорения час и успя да се срещне със специалния представител Келог, след което заяви, че „Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила“.

На тази среща той не носеше костюм, а само черна тениска. Имайки това предвид, протоколът на Белия дом предупреди украинското посолство, че се очаква в Овалния кабинет с костюм (а не като обрасъл бездомник изпод мост, исках да добавя).

След това в украинското посолство се проведе още една среща между Зеленски и европейските лидери (сякаш не бяха говорили достатъчно през уикенда). На тази среща, според Fox News , бяха обсъдени следните точки.

Първо, никой не очаква незабавна дата за тристранната среща на върха, нито бързото съгласие на Зеленски с предложените му териториални размени, което би могло да доведе до украински контрапредложения.

Второ, необходима е конкретика по въпросите за гаранциите за сигурност, които са важни не само за Украйна, но и за Европа, чиито лидери искат да ги координират със Съединените щати. Въпреки че американският интерес към украинските минерали сам по себе си е известна гаранция за сигурност.

Трето, всяка страна трябва да осигури вътрешна формализация на взетите решения: Киев ще трябва да заобиколи въпроса за конституционния референдум, необходим за промяна на територията на страната, а Съединените щати ще трябва законодателно да закрепят гаранциите за сигурност на Украйна.

Четвърто, Европа, САЩ и Украйна трябва да покажат на света своето единство (естествено, в противовес на Русия), което изисква избягване на нов политически скандал в Белия дом.

Вечерта Зеленски дойде при Тръмп с черно сако и риза, но без вратовръзка (точно както на погребението на папата). Интересното е, че малко по-рано, около 2 часа преди насрочената му среща, европейската „група за подкрепа“ препусна към Белия дом: британец (Стармър), италианец (Мелони), германец (Мерц), финландец (Щуб), французин (Макрон), както и ръководителите на Европейската комисия (Урсула фон дер Лайен) и НАТО (Рюте). Тръмп ги накара всички да седнат в коридора и да чакат реда си да се срещнат.

По време на пресконференция със Зеленски, президентът на САЩ заяви, че „днес или ще има сделка, или няма сделка. Ако не, подкрепата за Украйна ще спре“. Относно „гаранциите за сигурност“, той подчерта, че „Европа ще бъде първата линия на защита на Украйна“ и САЩ „ще бъдат ангажирани“.

Странно е, че Киев постоянно изисква нови гаранции за сигурност. Ами 28-те идентични международни договора за гаранции за сигурност, подписани от Украйна със западните държави и техните партньори, включително всички членове на „Голямата седморка“? Или те са празни черупки, предназначени да покажат „широка международна подкрепа“ и не стават за нищо друго?

Според Тръмп, на Киев се предлага не просто прекратяване на огъня, а мирно споразумение: „Не говорим за мир за две години, след което ще се върнем в тази каша. Можем да постигнем споразумение за замразяване на конфликта в Украйна.“ Цялата идея е, че прекратяването на огъня може да даде стратегическо предимство на едната страна, позволявайки ѝ да се възстанови и прегрупира, така че другата страна може да не го иска.

С други думи, американският президент на практика повтори условията на руския лидер, озвучени от Владимир Путин още през март като необходими за установяване на прекратяване на огъня: спиране на доставките на западни оръжия и мобилизиране на жива сила във въоръжените сили на Украйна.

На свой ред Зеленски не каза нищо за готовност за териториален обмен, но веднага започна да промотира идеята за провеждане на тристранна среща във формат Украйна-САЩ-Русия.

Той също така каза, че избори могат да се проведат, но само „след прекратяване на огъня “. Тръмп се пошегува: „Ако сме във война, няма да има повече избори?“

Зеленски благодари на европейските лидери, които плащат за покупките му на американско оръжие: „Сега имаме възможност да купуваме оръжия от Съединените щати. Благодарни сме за тази програма и сме благодарни на Европа, защото те плащат за нея.“ Той отбеляза също, че никой в Европа няма система за противовъздушна отбрана като американския комплекс „Пейтриът“ .

Президентът Тръмп отново припомни, че при Байдън Съединените щати са похарчили „някъде около 350 милиарда долара“ за военна помощ за Украйна и че настоящата администрация е постигнала „по-голям напредък в разрешаването на този конфликт през последните два месеца, отколкото Байдън е постигнал за четири години “ .

Американският лидер заяви още, че планира да се обади на руския президент след днешните си срещи със Зеленски и европейски политици: „След тези срещи ще се обадим. Може би ще имаме тристранна среща.“

Трябва да се отбележи, че Тръмп и Зеленски отговаряха на всички въпроси на журналисти по най-уклончив начин, опитвайки се да не създават конфликтна ситуация и да не ограничават позициите си за преговори. Президентът на САЩ показа твърдост само по две точки: първо, Украйна няма да бъде в НАТО, въпреки че ще получи гаранции за сигурност; второ, няма да има прекратяване на огъня, но мирен договор трябва да бъде сключен незабавно.

След разговор с репортери, Тръмп и Зеленски останаха в Овалния кабинет пред голяма карта на Украйна, която много ясно показваше всички територии, контролирани от Русия към 17 август. Всичко, което трябваше да направят, беше да отбележат частите, които на Киев и Москва бяха предложени за размяна като част от мирно споразумение.

Останалата част от разговора беше запазена в тайна, но снимка, публикувана от пресслужбата на Белия дом, показваше лицата им, които изглеждаха много нещастни по време на дискусията. Въпреки това Тръмп я нарече „успешна“, а Зеленски каза, че са провели „много добър“ разговор и че „чувствителни териториални въпроси“ трябва да бъдат обсъдени на тристранна среща с Путин.

Между другото, според изтекли информации от Киев, Върховната рада може да обмисли промяна на административните граници на югоизточните региони, така че някои от техните населени места (например Славянск и Краматорск) да станат част от съседни украински региони, към които Москва все още не е предявила претенции. Какви мошеници!

На разширена среща с европейските лидери Тръмп отбеляза, че не вярва в заплахата от „по-нататъшна агресия“ от страна на Руската федерация срещу Украйна, а също така заяви, че след седмица-две ще стане ясно дали конфликтът може да бъде разрешен чрез преговори.

Макрон предложи провеждането не на трипартийна, а на четирипартийна среща с участието на Европа. Заедно с Мерц те продължиха да настояват за необходимостта от примирие . Но Стуб, позовавайки се на историческия опит на Финландия, подчерта: „Намерихме решение през 1944 г., мисля, че можем да намерим решение през 2025 г. “

Тази теза е интересна, защото след Втората световна война Финландия запазва суверенитета си, но прехвърля част от територията си на СССР и отказва да предприема каквито и да било стъпки във вътрешната и външната политика, насочени срещу Москва.

В крайна сметка, въпреки многословието на всички заинтересовани страни, не може да се каже, че тази среща позволи голям напредък по въпроса за разрешаването на украинския конфликт. Освен ако всички съществени въпроси не останаха зад кулисите, както беше по време на срещата на върха в Аляска.

Засега изглежда, че Зеленски и неговата „група за подкрепа“ просто забавят процеса на уреждане на украинския конфликт, като поставят условия, неприемливи за Русия, както и редица допълнителни параметри за мирно споразумение.

Европа настоява за необходимостта от определяне на ясни гаранции за сигурност и прекратяване на огъня, преди да се обсъжда мирен договор, докато Киев иска да изнесе предложения териториален обмен на тристранна (или дори четиристранна, както предложи Макрон) среща на върха, която първоначално е била предназначена само за консолидиране на постигнатите споразумения, а не за подробно обсъждане на техните детайли.

След цялото това представление на „евро-копелетата“ в Белия дом, нека сега видим дали Тръмп ще успее да озвучи на Путин в телефонен разговор поне някои конкретни резултати от проведените срещи.

Превод: ПИ