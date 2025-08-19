/Поглед.инфо/ Започналият директен диалог между руския и американския президент ще повлияе на политиката на Токио в отношенията с Москва

Заинтересовани от продължаване на братоубийствената война на територията на бившата Украинска ССР, за която се смята, че отслабва Русия, японските власти, подобно на европейските политици, с нетърпение очакваха резултатите от срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж. Защото биха предпочели да продължат политиката на „бойкот“ на руския лидер, която се водеше по времето на Байдън.

В същото време обаче, много „гъвкавите“ японски политици и дипломати бяха готови за определени, ако не пробиви, то сериозни промени в американско-руските отношения. На които Токио трябва да реагира, за да, както казват японците, „не изпусне автобуса“, тоест да коригира антируската си политика, адаптирайки я към позицията и настроението на „големия брат“ или повелителя на Съединените щати, в случая Тръмп.

Защото е необходимо „да се държи носа на вятъра“, към което японските политици и дипломати са били ангажирани през целия следвоенен период на васална зависимост от Вашингтон.

В навечерието на срещата в Аляска, главният секретар на кабинета на Япония Йошимаса Хаяши заяви: „Нашата страна следи тази среща с голямо внимание“. Той изрази мнение, че тази първа среща между лидерите на Съединените щати и Русия от началото на конфликта в Украйна ще окаже голямо влияние „върху важни международни въпроси “.

Хаяши отново заяви, че Токио приветства и подкрепя инициативите на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня в Украйна, и отново изрази надежда за „позитивен подход от страна на Русия“ в предстоящите преговори.

След края на руско-американската среща на върха обаче, японското правителство, проявявайки предпазливост, не направи никакви осъдителни изявления, позволявайки на водещия телевизионен канал на страната NHK да разговаря с неназован източник от кабинета на Шигеру Ишиба.

Според ТАСС, японското правителство ще следи отблизо развитието на ситуацията след срещата на лидерите на Русия и САЩ в Аляска, включително възможността и времето за нова среща на върха, съобщи източникът.

„Все още не знаем съдържанието на срещата, като например постигнатите споразумения и общите позиции, но можем да кажем, че тя (срещата) отвори вратата за диалог. И двамата лидери споменаха и следващата среща, така че ще следим отблизо нейния график“, каза говорител на японското правителство.

Същевременно, според източника, пресконференцията на лидерите е била „доста абстрактна“ , не е имало изявления за постигане на споразумение, а само „напредък“ . „Изявленията на двамата лидери не разкриват подробности за съдържанието на срещата, така че бихме искали бързо да съберем информация и да анализираме съдържанието ѝ. Ще продължим да следим ситуацията с интерес, надявайки се на положителен подход от страна на Русия“, цитира източника NHK .

Водещите вестници в страната също проявиха известна сдържаност в оценките си, избягвайки сурови преценки, но отбелязвайки липсата на каквито и да било споразумения в резултат на руско-американския диалог на най-високо ниво.

Така японският бизнес вестник Nihon Keizai Shimbun публикува на първа страница статия, озаглавена „Срещата на върха Русия-САЩ не успя да постигне споразумение за прекратяване на огъня при украинската инвазия, преговорите ще продължат“. В нея авторите подробно описват хода на срещата, както и факта, че и двамата лидери в изказванията си след срещата обявяват срещата за конструктивна и продуктивна.

Същевременно в статията се отбелязва, че не е постигнато споразумение и по време на изказванията „не е имало споменаване на тристранни преговори, включително със Зеленски, към които Тръмп е изразил интерес преди срещата на върха “ .

Либералният вестник „Майничи Шимбун“ публикува на първа страница статия, озаглавена „Не е постигнато споразумение за прекратяване на огъня на срещата на върха между САЩ и Русия; Тръмп подчертава „напредъка“, но не предлага обяснение“. В нея се отбелязва, че възможността за тристранна среща с участието на Зеленски не е била спомената по време на пресконференцията на лидерите. В същото време се подчертава, че Тръмп е изразил желание да се срещне отново с Владимир Путин, наричайки срещата на върха „много продуктивна “ .

Вестник „Асахи Шимбун“ от своя страна публикува статия под заглавие „Руските и американските лидери провеждат съвместна пресконференция. Няма напредък в преговорите за прекратяване на огъня в Украйна“. Авторите на статията също така подчертават, че и Владимир Путин, и Доналд Тръмп са говорили за продуктивността на срещата, но нито един от тях не е обявил напредък по въпроса за прекратяване на огъня в Украйна.

Ето как водещата японска информационна агенция „Кьодо Цушин“ съобщи за срещата на лидерите на двете страни във военновъздушната база на САЩ в Анкъридж:

„Няма да има сделка, докато не се постигне споразумение“, каза президентът (Тръмп), добавяйки, че ще се обади на съюзниците от НАТО и на Зеленски, за да ги информира за напредъка на преговорите.

Путин, застанал до Тръмп, се придържа към заявената позиция на Москва относно войната, казвайки чрез преводач: „Ситуацията в Украйна е свързана с фундаментални заплахи за нашата сигурност“.

Руският президент беше категоричен в мнението си, че отказът на Украйна да се присъедини към НАТО, трансатлантическия военен алианс, воден от САЩ, е едно от условията за мир.

Нито Тръмп, нито Путин разкриха подробности за това, за което са се споразумели по време на срещата си, която според руските медии е продължила два часа и 45 минути.

Двамата лидери напуснаха планирана съвместна пресконференция, без да отговорят на въпроси на репортери. Скоро след това те бяха в самолетите си...

Украинската страна е обезпокоена, че САЩ и Русия могат да се споразумеят за условията на прекратяване на огъня, без да вземат предвид интересите на Киев. Според американски и други медии, Русия в момента окупира една пета от територията на Украйна.

В интервю за Fox News малко след срещата на върха в петък, Тръмп призова Зеленски да постигне споразумение за прекратяване на огъня с Русия. Той обяви предстояща среща на върха между лидерите на Русия и Украйна, на която също ще присъства.

По време на пресконференцията Путин покани Тръмп да дойде в Москва за следващата среща на върха.

Тази седмица Тръмп предупреди, че Русия може да се изправи пред „много сериозни последици“, ако Путин не се съгласи да прекрати войната, но също така заяви, че се надява да използва срещата в петък, за да уговори бързо друга среща, в която може да участва и украинският лидер.

Интерес представлява мнението, изразено пред NHK от автора на няколко книги за Русия, старши научен сътрудник във Фондацията за мирни изследвания „Сасакава“, Тайсуке Абира, който казва:

„Диалогът в Аляска се проведе във форма, която беше изгодна за Русия, и на тази основа можеха да бъдат постигнати някои споразумения между Съединените щати и Русия. Въз основа на това този резултат не може да се нарече победа за Съединените щати. Русия, очевидно, не направи никакви големи отстъпки на тази среща; срещата на върха от началото до края се проведе, изглежда, в зададения от Русия тон...“

Струва ми се, че в Аляска беше постигнато известно ниво на съгласие по въпросите за гарантиране на сигурността на Украйна и Русия, включително може би дори по териториални въпроси. Самият факт на лична среща между президентите Путин и Тръмп без участието на Украйна беше най-лошият сценарий за Киев. Той е изправен пред изключително трудно развитие на събитията. За Русия Украйна е въпрос на живот и смърт. За Съединените щати обаче проблемът не е Украйна, а Азия...

Интересно е също, че Kyodo Tsushin, сред материалите си за разговорите в Аляска, публикува и подробен доклад за телефонния разговор между президента Путин и лидера на КНДР Ким Чен Ун. Позовавайки се на данни от руската президентска администрация, се съобщава, че освен че е поздравил севернокорейския лидер за 80-годишнината от освобождението на Корея от японско колониално управление, Путин е информирал Ким Чен Ун за предстоящата си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска в петък.

„Русия и Северна Корея засилват военното си сътрудничество, откакто Москва започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Путин провежда телефонни разговори с лидери на приятелски страни като Китай, Индия, Южна Африка и Бразилия, откакто САЩ и Русия се споразумяха да проведат среща на върха.“

Ким и Путин подписаха споразумение за всеобхватно партньорство в Пхенян миналия юни. Оттогава двете страни активно развиват сътрудничество в различни области.

Според Кремъл, Путин е похвалил ролята на севернокорейските войници за освобождаването на Курската област, след като украинските войски нахлуха в Западна Русия, в разговор с Ким Чен Ун. Официалната Корейска централна информационна агенция съобщи в сряда, че Ким е „изразил твърдата си убеденост“, че Пхенян „винаги ще остане верен на духа“ на договора с Москва и „ще подкрепи напълно всички мерки, предприети от руското ръководство в бъдеще“, пише японската агенция.

Превод: ЕС