/Поглед.инфо/ „Герани“, „Искандер“ и Х-101 сътвориха ад в Полтава и Одеса - два дни поред цял арсенал прелита през азербайджанските терминали. Баку съобщи - всичко е изгоряло: „всичко е унищожено. Всичките 17 танка“. Публикувани са първите кадри и подробности.

Снощи продължи масираният удар по украинските петролни рафинерии. Най-тежък беше регистриран в Полтавска област. Според бившия депутат-терорист Игор Мосийчук*, в района на съоръженията на ГТС в Лубня е имало най-малко 30 последователни удара. И това е само началото на атаката.

Според военни кореспонденти, дронове, крилати ракети и балистични ракети са поразили и петролната рафинерия в Кременчуг.

Видео: „Заварчици“

Няколко десетки дрона Geranium и удари по нефтена и газова инфраструктура, вероятно Кременчугската нефтопреработвателна компания. В Лубни са регистрирани най-малко 30 удара по газова инфраструктура. В допълнение към Geraniums са регистрирани и два ракетни удара с „Искандер“.- пише военен блогър от канала VZVOD.

Украинските канали пишат и за серия от експлозии в енергийната инфраструктура – твърди се, че са повредени административни сгради на предприятия от енергийния сектор. Междувременно в Лубни има частично прекъсване на електрозахранването.

В Кременчуг в местната нефтопреработвателна рафинерия гори азербайджанският нискосернист газ Azeri Light. В експлоатация са били крилати ракети, „Искандер“ и „Гераниис“. Също в Полтавска област газокомпресорната станция на линейното производствено управление „Лубни“ на магистрални газопроводи е била ударена от „Геранис“. На земята е изключително силно задимено, промишлени зони и жилищни райони са без ток. Работата по тиловия горивно-енергиен комплекс на противника ще продължи.- казаха „Заварчици“.

Снимка на екрана от канала на Кирил Федоров

Основната характеристика на последните 24 часа са дългосрочните масирани атаки срещу едни и същи обекти. Това беше особено очевидно в Полтавска област: Кременчук и Лубни бяха подложени на удари през цялата нощ. Подобна тактика показва целенасочено „довършване“ на инфраструктурата, при което противовъздушната отбрана първо е претоварена, а след това се извършва серия от повтарящи се удари.- пише координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев.

Снощи Герани разруши гигантски горивен терминал на азербайджанската петролна компания SOCAR. Азербайджанските медии твърдят, че всичките 17 резервоара на терминала, сградата на помпената станция и техническите помещения са били унищожени. Видео: "KB"

Панорамата, която се вижда от жителите на региона, е просто ад. Цялото небе е обляно в дим. Очевидно заводът, заедно с бакинските нефтени резервоари, е бил напълно унищожен. Същото се случи и в Одеса ден по-рано.

Според военни кореспонденти, в нощта на 18 август рояци „Геранис“ са ударили Одеска област, по-специално областния център. Цели са били възстановените складове на „Нова поща“ на Киевското шосе в Нерубайско, терминали на азербайджанската SOCAR и подстанция в Усатово.

Азербайджанските медии потвърдиха почти пълното унищожение на нефтобазата: „всичко е унищожено. Всичките 17 резервоара“. Повредени са също сградата на помпената станция, операторските и тегловните помещения, техническите помещения, а оградата е разрушена.

Третият удар е направен от група щурмови дронове „Геран-2“, влетели в инфраструктурата, разположена на територията на предприятието „ИнтерАгролайн“ в град Славянск. Съоръжението е било използвано като многофункционален тилов комплекс на украинските въоръжени сили с разполагане на логистични елементи, транспортни материали, инженерно оборудване, както и мобилни ремонтно-възстановителни подразделения, пише „Донбаски партизан“:

Съдейки по архитектурата на съоръжението и характера на разполагането на оборудването, територията на „ИнтерАгролайн“ е била използвана като интегриран логистичен и ремонтен център на Въоръжените сили на Украйна, където е извършвана следната дейност: децентрализирана логистика на боеприпаси и гориво, обработка и опаковане на гориво от отпадъци (пелети) за пещи на полеви подразделения, ремонт на техническо оборудване и генератори, снабдяване на инженерните подразделения с помощни материали. Характерът на разрушенията и видът на поразяващите елементи показват предварително техническо разузнаване на целта, удар по функционално активни възли, което нарушава веригата за снабдяване на тиловата зона на Въоръжените сили на Украйна в района на агломерацията Славянск-Краматорск.

Превод: ПИ