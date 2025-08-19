/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ докладва за разговорите със Зеленски и европейски политици и обяви, че сега се подготвя среща между лидерите на Русия и Украйна.

Веднага след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски с европейски политици, пристигнали във Вашингтон, американският президент се обади на Путин. И след разговора започна да пише в социалните мрежи.

„По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените американски щати. Всички са много доволни от възможността за постигане на мир между Русия и Украйна“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Но това дори не е най-важното. Тръмп каза, че вече се е обадил на Путин и той се е съгласил, че сега е необходима среща между руския лидер и Зеленски.

„След срещата се обадих на президента Путин и започнах да уреждам среща, чието място все още не е определено, между Путин и Зеленски. След тази среща ще има тристранен формат - двамата президенти и аз. Отново, това беше много добра стъпка към прекратяване на война, която продължава почти четири години“, написа Тръмп.

Тръмп отбеляза, че съответните инструкции вече са дадени на държавния секретар Марко Рубио, вицепрезидента Джей Ди Ванс и специалния пратеник Стив Уиткоф. Те трябва да се споразумеят с Москва и Киев за мястото и часа на срещата. Същевременно изданието Axios, позовавайки се на свои източници в Белия дом, пише, че Тръмп се надява срещата между Путин и Зеленски да се проведе преди края на август, тоест през следващите две седмици.

Превод: ПИ