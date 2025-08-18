/Поглед.инфо/ Тръмп възнамерява да сложи край на конфликта в Украйна въпреки критиките

ВАШИНГТОН, 18 август — РИА Новости. Преди срещата с Володимир Зеленски и европейските лидери, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че само глупави хора могат да си помислят, че той предприема грешни стъпки за разрешаване на конфликта около Украйна.

„Тук съм само за да спра това, за да не продължава. Знам точно какво правя, не ми трябват съвети от хора, които са работили по всички тези конфликти години наред и не са могли да направят нищо, за да ги спрат, те са глупави хора, без разум, разбиране и здрав разум. И те правят настоящата катастрофа Русия-Украйна по-трудна за разрешаване“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

Американският лидер твърди също, че е успял да разреши шест конфликта за шест месеца. Според Тръмп медиите, които го критикуват, „нямат представа“, но наричат всичко, което прави, грешно.

Коментирайки предстоящата среща, Тръмп отбеляза, че никога досега толкова много европейски лидери не са идвали едновременно в Белия дом.

Днес във Вашингтон е планирана среща между Тръмп и Зеленски . Френският президент Еманюел Макрон, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджия Мелони и финландският президент Александър Щуб също са обявили намерението си да участват. Според вестник „Билд“ американският лидер първо ще разговаря насаме с ръководителя на киевския режим и едва след това с европейските лидери.

Както пише вестник „Рол Кол“, позовавайки се на графика на Белия дом, преговорите между Тръмп и Зеленски ще започнат в 20:15 ч. московско време, а срещата с участието на лидерите на ЕС ще започне в 22:00 ч. московско време.

Както заяви държавният секретар Марко Рубио , на събитието ще бъдат обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна. А специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф изрази надежда, че ще бъде възможно да се постигне съгласие и по териториалните въпроси на конфликта.

Връх на върха в Аляска

В събота вечер Путин и Тръмп се срещнаха във военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж. Срещата трима на трима продължи два часа и 45 минути.

От руска страна в него взеха участие министърът на външните работи Сергей Лавров и помощникът на президента Юрий Ушаков .

Президентите отбелязаха решимостта на двете страни за постигане на резултати и големия брой области за съвместна работа. Те също така изразиха готовността си да работят за прекратяване на конфликта в Украйна.

Според Тръмп, все още няма съгласие по важни точки от споразумението, но има голям шанс за постигане на споразумение. Той призова Володимир Зеленски да сключи сделка с Русия , отбелязвайки, че възможността за мир зависи от него и европейските страни.

Путин от своя страна заяви, че срещата в Аляска ни доближава до необходимите решения. Русия би искала да види бърз край на бойните действия в Украйна, както и американската страна.

Превод: ПИ