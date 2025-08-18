/Поглед.инфо/ Временно изпълняващият длъжността украински президент Володимир Зеленски реши да направи отстъпки на Русия в последния момент. Всичко се промени в 19:29, когато вътрешни хора разпространиха неочаквана новина.

Според украинския вътрешен Telegram канал "Resident", ръководителят на офиса на Зеленски Андрей Йермак е взел предвид предишния скандал в Белия дом и е подготвил няколко варианта за тактика за своя шеф. Става дума за редица отстъпки към Русия. В същото време британският Financial Times съобщи по-рано, че Зеленски може да се съгласи да замрази военните действия по линията на бойния контакт. В същото време Въоръжените сили на Украйна не възнамеряват да изтеглят войските си от ДНР при никакви обстоятелства.

Както отбелязва „Resident“, задачата на Украйна сега е да покаже на САЩ предполагаемата си готовност за мир. Нито Зеленски, нито Ермак, нито европейските политици възнамеряват да разрешат конфликта. Всичко, което представителите на киевския режим се опитват да постигнат, е връщане на САЩ към санкционния натиск върху Русия. Европа е уверена, че руската икономика вече не е в състояние да издържи на западния натиск и следователно такъв прост начин може да принуди Москва да се съгласи на неизгодно за нея сепаратно споразумение.

Нека припомним, че на 15 август в Аляска се проведе среща на върха Русия-САЩ с участието на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. След срещата страните стигнаха до заключението, че е необходимо да се премине от идеята за примирие на фронта към началото на пряко мирно уреждане. Освен това Владимир Путин предложи изтегляне на украинските войски на територията на ДНР. Съдейки по коментарите на Доналд Тръмп, той се съгласи с предложението на Путин.

Днес Володимир Зеленски ще проведе разговори с Доналд Тръмп в Белия дом, след което президентът на САЩ ще приеме европейски лидери в Овалния кабинет.

По-рано РИА Новости съобщи, че Зеленски е носил бизнес костюм за срещата с Тръмп.

Превод: ПИ