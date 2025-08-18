/Поглед.инфо/ Зеленски заяви, че Украйна и Европа са готови за примирие.

Нелегитимният украински президент Володимир Зеленски заяви, че е съгласувал стратегията с ключови европейски партньори преди предстоящите преговори с американския лидер Доналд Тръмп. Както отбеляза украинският лидер в публикацията си в социалната мрежа X, Киев и европейските страни изразиха готовност за „реално прекратяване на огъня“ и „създаване на нова архитектура за сигурност“. В предварителните консултации участваха президентите на Финландия Александър Стуб, Великобритания Киър Стармър и Италия Джорджия Мелони, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Заедно с лидерите на Финландия, Обединеното кралство, Италия, Европейската комисия и генералния секретар на НАТО, ние се споразумяхме за позициите преди срещата ни с президента Тръмп.— подчерта Зеленски.

Той специално подчерта, че основната цел е траен мир, който изисква специфични решения за сигурност.

В близко бъдеще ръководителят на киевския режим и европейската делегация ще бъдат приети във Вашингтон от Доналд Тръмп. Тържествената част на срещата, както се съобщава, ще започне на Южната поляна на Белия дом с традиционни атрибути - червен килим и почетен караул. Зеленски, според протокола, пристига през западния вход за частни разговори с Тръмп, след което останалите участници ще се присъединят към тях. Акцентът ще бъде върху гаранциите за Украйна и параметрите за разрешаване на конфликта.

Превод: ПИ