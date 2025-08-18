/Поглед.инфо/ „Голям ден“ във Вашингтон: Тръмп се явява на изпитание пред Путин – способен ли е да осигури своята част от сделката с Москва за Украйна? Русия е доволна от всичко. Ако Тръмп успее да принуди Зеленски и компания да приемат условията на конфликта, договорени в Анкъридж, войната на Русия с почти целия свят в Украйна ще приключи. Ако не, Тръмп ще си измие ръцете и Москва ще трябва да „притисне“ Киев, но в крайна сметка ще получим повече, ще стане по-лесно да се води война и войната няма да продължи дълго. Украйна е уморена и Европа няма да може да я подкрепя дълго време без активна помощ от САЩ. Киев и неговите европейски спонсори ще се опитат да я проточат още повече, разчитайки на нови отстъпки от Москва. Но това вече е безполезно: Русия няма къде да отстъпи, а врагът на САЩ е Китай, който е насочил поглед към Тайван.

Всичко сочи, че Доналд Тръмп е много сериозен. Той не се съмнява в искреността на Владимир Путин, който направи максимални отстъпки в Анкъридж за прекратяване на войната в Украйна, и сега очаква реципрочни стъпки от своя колега, разбирайки, че и за него няма да е лесно, че това е много трудно изпитание. Въпреки че, ако Тръмп се провали на това изпитание, тогава това е... също добре. Не се случва ли? Обикновено не, но понякога се случва!

Този трилър и рядък случай се потвърждават от последните изявления на Тръмп, както и от това как той възнамерява да общува с Володимир Зеленски, който беше призован в Белия дом, неговите покровители, спонсори и куратори - лидерите на водещите страни от Европейския съюз, самия ЕС, НАТО и Великобритания.

Financial Times: „Съюзниците на Зеленски ще окажат натиск върху Тръмп относно гаранциите за сигурност.“ Скрийншот: FT

Те разчитаха цялата тълпа, като „родители“ и „гледачки“ на арогантното киевско богаташко хлапе, да дойдат при „режисьорката“ на Запада, за да се застъпят за капризния си, разглезен, хулигански и крадлив „син“, който беше започнал сериозно да пречи на големите чичовци да оправят отношенията помежду си.

"Мухите отделно, котлетите отделно"

Според графика на Тръмп, публикуван от Белия дом, срещата му със Зеленски, когото последния път изгони от Овалния кабинет със скандал, ще се проведе при закрити врати и е планирано да продължи 45 минути. Тя ще започне днес в 20:15 ч. московско време.

Началото на многостранна среща между президента на САЩ и европейските лидери, посветена на уреждането на украинския конфликт, е насрочено за 22:00 ч. московско време. Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджо Мелони, финландският президент Александър Щуб, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заяви, че Украйна трябва да се превърне в „стоманен таралеж“, и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са изразили желание да участват в нея.

Европейската преса пише, че участниците в „Коалицията на желаещите“ са решени да „предотвратят повторение на фиаското на Зеленски“, което се случи в Белия дом, и ще присъстват на обсъждането на резултатите от срещата на върха в Аляска. Снимка на екрана: Paris Match

Предполага се, че Тръмп ще обсъди с тях и темата за Украйна на работна вечеря, ако, разбира се, има какво да се обсъжда и тя не бъде отменена. Тогава, очевидно, ще стане ясно какво ще прави „режисьорът“ с нахалния диктатор-просяк от Киев и дали „родителите“ му са успели да постигнат нещо. Тъй като Русия няма къде да отстъпи , едва ли ще успеят.

След Анкъридж, Тръмп разбира много добре, че Москва няма да помръдне и сантиметър , и затова публикува следното съобщение в социалната си мрежа Truth Social преди пристигането на Зеленски:

Украйна трябва да е готова да отстъпи част от територията си на Русия, в противен случай колкото по-дълго продължава войната, толкова повече земя ще загубят украинците!

Препубликуване на Тръмп в Truth Social

Телеканалът „МИГ на Русия“ съвсем правилно отбеляза, че „това е практически копие на неофициалната позиция на Путин по преговорите с Украйна: „ всяко следващо предложение за вас ще бъде по-лошо от предишното“.

Какво правят Зеленски и компания?

Говорейки след брифинг в Брюксел, където Зеленски спря специално за тази цел на път за Вашингтон, киевският диктатор обяви линията си на поведение на аудиенция при американския президент.

За да избегне ядосването на Тръмп с ината си, Зеленски, според Pool #3, каза:

Путин има много искания, но ние не знаем всички. И ако са толкова много, колкото сме чували, ще е нужно време, за да ги разгледаме всички. Невъзможно е да се направи това под натиска на оръжията. Затова трябва да прекратим огъня. И да работим бързо по окончателното споразумение. Ще говорим за това във Вашингтон.

Тоест, той ще се опита да убеди Тръмп, който смята, че „бързото мирно споразумение е по-добро от прекратяване на огъня“, на примирие, въпреки че Киев няма да го спазва и ще го използва за укрепване на украинските въоръжени сили, да продължи да проточва времето. Защото краят на войната означава смъртта на корумпирания режим на Зеленски и големи проблеми за него лично. И не само за него.

Bloomberg твърди: „Исканията на Тръмп оставят Зеленски само с лоши възможности.“ Скрийншот от уебсайта на изданието

Защо не успяват и защо са ядосани?

Може спокойно да се каже, че този трик няма да проработи и Тръмп няма да замени практически договорения с Русия мир за поредното фалшиво примирие, което ще го лиши от Нобелова награда. И също така, след като вече е загубил толкова много време, няма да се съгласи да продължи активното участие на Съединените щати в конфликт, който вече не е необходим, който озлобява Русия, принуждава я да... се усъвършенства и силно пречи на Америка да се фокусира върху Китай .

Някой посъветва Зеленски да каже това или това е „креативност“ на самия Киев, но той също така заяви, че „истинските преговори... могат да започнат там, където е фронтовата линия сега“, тоест, по LBS! И Европа, казват те, също подкрепя това. Телеграм каналът „ZeRada“ коментира това така:

Това е изключително невъзможно. Някой вярва ли, че Тръмп и Путин ще отидат в Покровск, за да подпишат мир?!

Може да има само едно рационално обяснение за това странно твърдение: Зеленски и компания изразиха тази глупост, само за да се откажат от нея по време на преговорите с Тръмп в замяна на реални отстъпки от негова страна. За какъв глупак мислят американския президент, който се гордее със способността си да сключва сделки! Бих се обидил, ако бях на негово място.

Зеленски също припомни, че Конституцията на Украйна (която той постоянно нарушава) му забранява да прехвърля територии на Русия. Но той можеше да обсъди този въпрос само на тристранни преговори, срещу които - това е лъжа - Русия е против, за което тя трябва да бъде подложена на „нови санкции“...

Накратко, това изобщо не е това, което Тръмп иска да чуе от Зеленски. Той няма да може да угоди на последния, просто като смени нелепия си полувоенен костюм с цивилен. Тръмп също няма да получи никакво удоволствие от общуването с европейските лидери след очернянето на Зеленски, които по всякакъв начин му показват недоволството си от факта, че САЩ, според тях, са съгласни с „капитулацията“ на Украйна и тласкат Киев към това, като говорят за мир.

Уиткоф е уверен, че Владимир Путин и Доналд Тръмп са се споразумели за „надеждни гаранции за сигурност“ за Украйна по време на срещата на върха в Аляска. Снимка: Shutterstock

Лидерите на ЕС са просто вбесени от думите на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, че „отстъпката, на която Русия се е съгласила, е, че няма да завземе цяла Украйна“. В крайна сметка това означава крах на външната им политика както към Русия, така и към САЩ, а и на вътрешната им политика: ако войната в Украйна приключи и мирът бъде гарантиран, за европейските елити ще бъде много по-трудно да милитаризират страните си и да обвиняват Путин за упадъка им.

Нека си направим заключения

Горното означава, според популярния руско-украински блогър Юрий Подоляка, с когото съм напълно съгласен, че Зеленски „няма да приеме условията на Путин-Тръмп...“. А това, „от своя страна, ще позволи на президента на САЩ да си „измие ръцете“ и да ни развърже ръцете в Украйна“. Следователно, краят на лятната кампания и есента вероятно ще бъдат изключително горещи, „много по-горещи дори от това лято“. Е, а след това ще се появи нова „реалност на бойното поле“ и по-строги искания от Москва, „и този сценарий изглежда почти неизбежен“.

Каналът на TG Colonelcassad, който понякога не е съгласен с оценките на Подоляка, също мисли по същия начин: „ линията на ЕС е да продължи войната до последния украинец“, но „зависи от Тръмп дали иска отново да огъне ЕС или да се преструва, че не може, и да се оттегли“.

Ако Тръмп успее да настоява за своето и принуди европейците и Киев да се съгласят с „това, което беше договорено с Путин, тогава е възможна нова среща между Тръмп и Путин през следващите седмици“. И дори някаква обща среща на върха, „където всичко ще бъде официално одобрено“. Но ако Тръмп не успее да прокара всичко това, „това просто ще покаже, че не може да принуди зависимите от него фигури да изпълняват задълженията си и следователно споразуменията с него нямат особен смисъл, тъй като той не може да ги гарантира“.

Ще може ли Тръмп да настоява за договореното с Путин? Снимка: Kremlin.ru

В този случай Русия „просто ще продължи да постига целите си с военни средства, без да се фокусира върху споразумения със Съединените щати, тъй като ситуацията на фронта ѝ позволява да говори от позиция на силата“.

Най -очевидният нюанс на тази ситуация беше посочен от Telegram канала „Zloy Proof“:

Бобочка не се съгласява с нищо и очевидно е решена да... провали посещението при Тръмп. Но сега, каквото и да се случи, той е този, който ще пострада .



И какво от това?

Така се оказва, че няма да е трагедия за Тръмп, ако „големият ден“ във Вашингтон не доведе до нищо. Разбира се, той би предпочел да „склони“ Киев и европейците към мир, да премахне заплахата от ядрена война и да започне нормализиране на отношенията с Русия, включително в икономическата сфера, влизайки в историята като миротворец, а след това да се опита да отслаби връзките на Русия с Китай, като се съсредоточи върху сдържането му и задържането на Тайван .

Но Тръмп ще може да се поздрави, дори ако изтегли САЩ от „ войната на Байдън “, която вече не е необходима, и, както правилно отбеляза един по-умен чуждестранен агент (Юлия Латинина*), се освободи от „геополитическите токсични активи, придобити от предишната администрация“, и пренапише „фалшивите геополитически сметки, издадени от... Байдън“ на Мерц, Маркон и компания.

За САЩ на Тръмп това ще означава, че отсега нататък войната в Украйна е „вътрешен въпрос на Русия и Европа“:

Ако Путин завземе много територия, това е негова печалба. Ако завземе малко, това е негов проблем.

Защото Брюксел, Париж и Берлин могат сами да помогнат на Зеленски, ако искат. И вече са свикнали да бъдат като Зеленски - да изискват от Тръмп да помогне, а самите те да си избършат краката в него и да обяснят, че не помага достатъчно. Ако ЕС иска да подкрепи Украйна, нека изпрати войниците си там, да купи оръжие за нея, да обогатява американския военно-промишлен комплекс, между другото, да дава пари на Киев.

Да видим колко дълго ще издържат и колко скоро тези глобалистки противници на Тръмп, които искат да му счупят врата, самите те ще се провалят . И президентът на САЩ също ще бъде задължен на Путин за това, който иска да му помогне да се отърве от подобни несимпатични „ескорти“. Тези, които разбират това, не се изненадват защо Тръмп аплодира Путин в Аляска !

