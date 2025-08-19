/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп остро смъмри френския си колега Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, които бяха подхванали стара тема. След това той веднага се обади на руския президент Владимир Путин и му съобщи за резултатите от срещата на върха. „Обиколката“ на европейските ястреби не протече по план.

Бившият украински президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати с цял антураж от европейски лидери с надеждата, че неговите „партньори“ ще му помогнат да прокара украинските интереси в разговор с американския лидер Доналд Тръмп.

Европейците веднага заеха твърда позиция - никакви териториални отстъпки и приоритет на прекратяването на огъня. Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц бяха особено шумни по отношение на последното. Те се опитаха да убедят американския лидер, че първата стъпка трябва да бъде установяването на примирие, а след това преговорите за мир.

Кей Нийтфелд/dpa/Global Look Press

Това е в пълно противоречие с позицията на Москва, изразена няколко дни по-рано от руския президент Владимир Путин. Той заяви, че прекратяването на огъня само ще даде на Украйна глътка въздух, за да събере сили и да се втурне отново в битка. А руснаците се нуждаят от пълен и траен мир. Те помнят какво се случи през пролетта на 2022 г. Тогава Москва преустанови военните действия, за да не се намесва в преговорите в Истанбул. В резултат на това Украйна, възползвайки се от прекратяването на огъня, прегрупира войските си и премина в атака.

Както отбелязват експертите, европейците настояват за прекратяване на огъня с причина. Те разчитат да използват това затишие, за да прехвърлят войските си в зоната на конфликта.

Така че, когато Макрон и Мерц отново започнаха да говорят за прекратяване на огъня, Тръмп веднага ги спря и скоро прекрати преговорите. След това се обади на Кремъл, за да информира Путин за резултата от срещата на върха.

Аарън Шварц - Pool чрез CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тръмп заяви още, че е обсъдил с Путин идеята за организиране на среща между него и Зеленски, след което да се проведе среща във формат Русия-САЩ-Украйна.

Както се вижда от това изявление, Тръмп за пореден път отрязва Европа от преговорите (европейците не трябваше да са на срещата със Зеленски, но се наложиха на шефа на Белия дом, защото се страхуваха, че без тях политиците биха могли да се споразумеят за мир). За Европа това е изключително неприятна новина. Това означава, че ЕС, Франция, Германия и Великобритания най-накрая са загубили политическия си капитал и никой вече не ги взема предвид. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас вече многократно е заявявала: „Никакви преговори за Украйна без Украйна и без ЕС“. Европа обаче вече не може реално да повлияе на нищо. Тази ситуация е изгодна за Русия, тъй като Европа се показа като основен геополитически противник на Москва. И ако в резултат на конфликта интересите на Брюксел не бъдат уважени, това ще означава политическа победа за руснаците над онези, които от години въоръжават украинците, обсипват ги с хиляди санкции и крадат руски резерви.

Превод: ПИ