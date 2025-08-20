/Поглед.инфо/ „Тръмп обърна позицията на Киев и европейците и това до голяма степен е победа за Путин.“ Така експерти коментират резултатите от разговорите на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и европейските лидери в Белия дом в понеделник. След срещата президентът на САЩ обяви възможността за разрешаване на ситуацията в Украйна без предварително прекратяване на огъня, а също така обяви подготовка за среща между Владимир Путин и Зеленски през следващите седмици.

В понеделник президентът на САЩ се срещна с Володимир Зеленски във Вашингтон. По време на 25-минутната част, отворена за медиите, те засегнаха накратко темата за гаранциите за сигурност за Украйна, която преди това беше обявена за основен въпрос на преговорите.

Тръмп говори и за възможността за разрешаване на ситуацията без прекратяване на огъня. „В около шест войни, които спряхме, нямахме прекратяване на огъня. Не съм сигурен, че това е необходимо. Можете да го направите [уреждането] и по време на войната“, цитира ТАСС думите на Тръмп. Той подчерта, че иска да постигне дълъг и траен мир в Украйна. Зеленски от своя страна позволи провеждането на избори в страната, но само ако военните действия се прекратят и бъде гарантирана безопасността на гражданите.

След разговора на четири очи между Тръмп и Зеленски се проведе разширена среща, на която към тях се присъединиха генералният секретар на НАТО Марк Рюте, британският и италианският премиер Киър Стармър и Джордж Мелони, френският и финландският президент Еманюел Макрон и Александър Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тръмп вярваше, че перспективите за прекратяване на конфликта в Украйна ще станат ясни след една или две седмици. Според него Владимир Путин и Зеленски ще могат да намерят общ език и Киев не е в опасност. „Трябва също да обсъдим евентуални териториални размени, като вземем предвид настоящите линии на контакт“, добави американският президент. Самият Зеленски заяви, че ще обсъди териториалния въпрос само с Путин. На брифинг след разговорите с Тръмп той заяви, че Украйна е готова да се срещне с Русия на най-високо ниво без предварителни условия.

Зеленски каза също, че са обсъждали плановете на Киев да закупи американски оръжия на стойност 90 милиарда долара, включително самолети и системи за противоракетна отбрана, използвайки европейско финансиране като част от гаранциите за сигурност. Друг раздел от гаранциите, каза той, ще покрива производството на дронове в Украйна, част от които ще бъдат закупени от Съединените щати, добави той. Зеленски заяви, че споразумението може да бъде формализирано в рамките на следващата седмица или 10 дни.

Стармер заяви, че преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна между САЩ и ключови европейски съюзници ще продължат във вторник. Той каза, че ще участват 30 държави, известни като „коалицията на желаещите“. Рюте от своя страна заяви, че гаранциите за Киев са подобни на член 5 от Хартата на НАТО за колективна отбрана, но не предполагат присъединяване на Украйна към алианса.

Трябва да се отбележи, че след срещата със Зеленски и лидерите на ЕС, Тръмп се е обадил на руския президент. Разговорът им е продължил около 40 минути. След разговора ръководителят на Белия дом обяви началото на подготовката за срещата между Путин и Зеленски.

Мястото ще бъде определено по-късно, написа той. Американският президент добави, че след разговорите между Москва и Киев ще се проведе тристранна среща на САЩ, Русия и Украйна. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф координират действията със страните, уточни той.

„И мисля, че като последващи действия вероятно се нуждаем от четиристранна среща“, не пропусна Макрон възможността да доведе Европа на масата за преговори. „Защото, когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за сигурността на целия европейски континент и затова всички сме единни тук с Украйна по този въпрос.“

Френският лидер предложи Женева като неутрално място за бъдещи преговори. Кремъл не коментира информацията за вероятната среща на Путин със Зеленски, но съобщи, че президентите на Русия и САЩ подкрепят провеждането на директни преговори между делегациите на Москва и Киев и допускат „възможност за повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна“.

„Предложението, което Тръмп представи като двустранна среща на върха между лидерите на Украйна и Русия, последвана от тристранна среща с участието на трите страни, беше последната стъпка в усилията на президента на САЩ да посредничи за прекратяване на конфликта“, пише Bloomberg . Според агенцията „събитията в понеделник отбелязаха повратна точка за Киев“.

„Във Вашингтон лидерите, които често не успяват да работят заедно след завръщането на Тръмп на власт, прекараха следобеда, хвалейки се взаимно и подчертавайки единството си“, се казва в статията. Според западните медии Зеленски е провел по-успешен разговор с Тръмп, отколкото през февруари, когато американската страна публично го упрекна, че не е достатъчно благодарен, и те обясняват това с няколко фактора.

Първо, Зеленски „неохотно облече“ черен паравоенен костюм, за да спази протокола на Белия дом, отбелязва The Guardian . И той седеше до голяма степен мълчаливо, докато Тръмп говореше за уреждането на шест войни. Накрая украинският гост си взе поука от срещата през февруари и възприе техника, която е помогнала на други европейски лидери да успеят с Тръмп: ласкателството.

Така Зеленски е благодарил на Тръмп 11 пъти за 4,5 минути, изчисли The Washington Post . Както отбелязва изданието, Зеленски е благодарил на Тръмп за приема, за поканата на световните лидери, за „много добрия разговор“ и за подаръка – карта на Украйна. „Този път Зеленски се придържа към плана: благодари на Тръмп и след това отново благодари на Тръмп. Той не беше сам в това“, пише вестникът.

„Ню Йорк Таймс“ обаче смята, че Зеленски може да разпали отново гнева на Тръмп. „Скоро ще се изправи пред труден избор: да отстъпи територия в замяна на смътни обещания за бъдещата сигурност на Украйна или да отстоява позицията си и да рискува да разпали отново гнева на Тръмп“, твърди медията.

„Путин не беше в Белия дом, но влиянието му ясно се усещаше. Понякога то доминираше в залата“, пише за разговорите московският кореспондент на „Скай Нюз“ Айвър Бенет. Журналистът обръща внимание на думите на американския президент към Зеленски: „Не мисля, че се нуждаете от прекратяване на огъня.“ „Това беше поразителна илюстрация на обратната промяна в подхода на Тръмп към света“, отбеляза Бенет.

Заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, коментирайки резултатите от „големия ден“ в Белия дом, подчерта : Поддръжниците на Украйна от европейските страни претърпяха поражение. „Антируската милитаристична „коалиция на желаещите“ не успя да надхитри президента на САЩ на собствения му терен. Европа му благодари и му се подмазва“, написа той. Според политика остава един въпрос: какво ще каже Зеленски за гаранциите за сигурност на Киев, когато отново облече „зелената военна униформа“.

Според експерти, резултатите от разговорите между Тръмп, Зеленски и европейските лидери са били успешни за Русия. Те отбелязват промяна в позицията на Запада в полза на руския план за разрешаване на украинската криза - без краткосрочно прекратяване на огъня. В същото време разногласията все още остават. „Наблюдавахме до голяма степен тестова среща. Ключовият момент е, че

Доналд Тръмп наскоро пречупи както украинската страна, така и европейците в принципната им позиция. Те настояваха, че първо трябва да има прекратяване на огъня, а едва след това преговори за съдържанието. Сега приоритет е идеята, че без да се спират военните действия, е необходимо да се подготви истинско мирно споразумение.– казва Евгений Минченко, президент на комуникационния холдинг „Минченко Консултинг“. Лекторът подчерта: „Това всъщност е позицията на Русия. На този фон можем да кажем, че това е очевидна победа за Владимир Путин.“

Павел Данилин, директор на Центъра за политически анализ, споделя подобна гледна точка. „Нито Зеленски, нито ръководителите на НАТО и ЕС, нито лидерите на европейските страни успяха да докажат, че временното прекратяване на огъня може да бъде единственият начин за разрешаване на украинската криза“, подчерта той.

„Вече стана възможно да се проведе пълноценен полилог между всички страни, участващи в уреждането на украинската криза, вместо да се обсъждат някакви отделни дискурсни линии“, уточни анализаторът. Политологът припомни, че Путин на среща с Тръмп миналия петък е изказал много по-убедителни аргументи в полза на своята гледна точка, подкрепяйки ги с реални факти за ситуацията на фронта и тактиката на Киев.

„В резултат на това виждаме как президентът на САЩ по същество излъчва позицията на Москва: прекратяването на огъня в Украйна не е необходимо за постигане на дългосрочен мир“, каза Данилин.

Експертът обърна внимание на факта, че в понеделник по време на срещата ръководителят на Белия дом отхвърли инсинуациите на събеседниците си, че Русия уж има агресивни планове и не е заинтересована от постигането на мир. „Подмазването на Тръмп от украинци и европейци и тиражирането на фейкове бяха необходими, за да се провалят преговорите“, припомни той.

„Но американският лидер е заинтересован от постигането на мир, затова не взе предвид аргументите на Брюксел и Киев. Те нямаха друг избор, освен да се съгласят с „господаря“ и опосредствано - с Русия. По този начин приемането на позицията на Москва от държава, която е имала пряко отношение към разпалването на конфликта в Украйна, е безусловен успех за Путин“, подчерта анализаторът.

„Разговорите във Вашингтон придвижиха ситуацията в Украйна към прекратяване на конфликта, но все още не към мирен договор. Доналд Тръмп очевидно се опитва да постигне не само прекратяване на огъня на фронта, но и подписване на окончателно споразумение.“- отбеляза от своя страна германският политолог Александър Рар. И според него „европейците, стискайки зъби, следват това“.

„В Европа няма пълно взаимно разбирателство, има скрито отхвърляне на плана на Тръмп, нежелание за разговор с Владимир Путин. Междувременно Владимир Зеленски наблюдава на коя страна ще се наклонят везните. Той разбира, че колективният Запад иска края на войната и че е невъзможно да се постигне това без сериозни отстъпки от страна на Киев“, продължава ораторът.

„Тръмп обаче прокарва собствената си линия, особено без да взема предвид европейците. Той е против членството на Украйна в НАТО, опитвайки се да обвини Европейския съюз за всички бъдещи проблеми на Киев. Самият ръководител на Белия дом, очевидно, сега ще завърши успешното си мироопазване със среща на върха между Путин и Зеленски. В същото време европейците искат поне косвено да участват в нея, предлагайки на една от европейските страни да проведат историческата среща“, твърди Рар.

Кремъл обаче засега е обявил само възможността за по-нататъшно повишаване на нивото на представителите на Русия и Украйна в преки двустранни преговори. Разговорите вероятно биха могли да бъдат за преговори между ръководителите на външните министерства, признава Минченко.

„Може би те имат предвид перспективата за провеждане на среща на върха на ниво външни министри на двете страни - Сергей Лавров и Андрей Сибига. Не е изключено участието на помощника на руския президент Юрий Ушаков и министъра на отбраната Андрей Белоусов, както и съответното представителство на украинската страна“, уточни политологът. Експертът нарече подобно евентуално „повишение“ адекватно.

Минченко подкрепи предварително изразената позиция на Москва, че висшите представители на Русия и Украйна трябва да проведат заключителна среща, за да формализират постигнатите по-рано споразумения.

На този фон са забележителни изявленията на Зеленски, че гаранциите за сигурност за Киев могат да включват ангажимента на украинската страна за закупуване на американска военна техника и оръжия на стойност 90 милиарда долара. „Тази точка очевидно противоречи на премахването на коренните причини за кризата и допринася за по-нататъшната милитаризация на Украйна“, каза Данилин.

„Мисля, че това трябва да стане една от основните теми на диалога между Москва и Вашингтон и евентуално с други участници в дискурса. Демилитаризацията на Украйна е фундаментален аспект. Русия трябва да има гаранции, че каквито и оръжия да има на украинска територия, те няма да бъдат използвани от Киев за отмъщение по-късно“, заключи политологът.

Превод: ЕС



