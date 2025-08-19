/Поглед.инфо/ В Белия дом приключи срещата на Тръмп и Зеленски на четири очи, последвана от обща среща с Мерц, Макрон, Стармър, Мелони, Стуб, Рюте и Урсула.

Ето и акцентите от срещата във Вашингтон:

1. Доналд Тръмп се обади след края на седянката на Путин и постигна съгласието му да се срещне със Зеленски до две седмици.

2. Ако срещата Путин-Зеленски е сравнително успешна, ще последва тройна с участие и на Тръмп.

3. Рюте похвали Тръмп и призна, че без него нямаше как Путин да седне на преговори.

4. Преди срещите, Тръмп пусна специален пост: “Крим е завинаги руски. Той беше предаден от Обама без нито един изстрел“. Очевидно така Тръмп припомни Майдана през 2014 г., извършен от Обама, Байдън и Нюланд, свалил под ръководството на Сорос законното правителство на Украйна.

Украйна няма да е член на НАТО, е категоричен Тръмп, явно спомняйки си ангажиментите на Запада към Горбачов.

5. Мерц и Макрон искат преговори за спиране на огъня преди преговори за мир.

Тръмп обаче счита, че трябва да се водят преговори за мир, независимо от бойните действия. Спиране на военните действия ще е последица от сделката за мир. Той посочи, че е наложил шест мирни договора по време на бойни действия.

6. Тръмп предлага на Зеленски да се направят отстъпки за Донбас срещу отстъпки на Путин за други завзети територии. Зеленски не е съгласен, но е склонен да се преговаря по темата.

7. Тръмп обещава гаранции за сигурността на Украйна подобни на чл.5 от Договора за НАТО. Не изключва и разполагане на мироопазващи войски от Европа, но руснаците изключват тази възможност.

8. Макрон иска и Европа да има човек на Тройната среща, която предстои.

Мелони настоява пред другите лидери от Европа да слушат Тръмп и изключва пращането на италиански войски в Украйна.

Урсула готви 19-и пакет санкции. Каза, че досегашните 18 били успешни и отслабили Русия... Толкова е отслабена Русия, че спечели войната, докато редица европейски държави са пред фалит.

9. Зеленски каза, че ще е президент, докато има война и дотогава няма да прави избори.

Тръмп се засмя, че може да не спре войната и той да стои президент след изтичане на мандата му.

10. Доналд Тръмп показа червен картон на Доналд Туск. Полският премиер е важна клечка в Коалицията на желаещите, но Тръмп отказва да го приеме и ще кореспондира само с новия президент Навроцки, който покани през септември на гости.

Туск е отявлен соросоид и човек на Байдън, който в първия мандат на Тръмп каза, че с приятели като него на ЕС не му трябват врагове. Външният му министър Сикорски пък открито агитираше за Байдън сред поляците в Америка.

Тръмп прави важни крачки за мир и това паникьосва Англия, Франция и Германия, чиито лидери са с тежки, ама много тежки проблеми в страните си. Чак им се клатят краката, та им трябва отвличане на вниманието с Путиновата заплаха.

Тръмп остави топката в полето на Зеленски, казвайки в поста си: “Зеленски може много бързо да сключи мирна сделка, но може и да не сключи и да продължи да се бие“.

Прочее, време е Урсула да каже на европейските граждани след толкова наложени санкции на Русия и пратени милиарди евра за военна техника на Украйна, защо тя загуби войната. И нещо много важно: колко са убитите на фронта украинци! Да не би да излезе, че продължаване на войната и помощта на Запада води до още повече жертви и загуби на територии за Украйна...