/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили нанесоха групов удар по нефтопреработвателна фабрика, снабдяваща украинските въоръжени сили с гориво в Донбас.

Тази нощ беше извършена брутална атака срещу украинска петролна рафинерия, която доставя гориво на украинските въоръжени сили в Донбас.

Както уточнява руското военно ведомство, за изпълнението на задачата е трябвало да се използват не само щурмови дронове, но и високоточни оръжия с голям обсег.

Резултатът от груповата атака е унищожаването на петролна рафинерия.

Целта на атаката е постигната,— увериха от пресслужбата на Министерството на отбраната .

Екранна снимка на видео от телеграм канала SHOT

Последиците от удара бяха показани от Telegram канала SHOT. Според информацията му, нефтопреработвателната фабрика е била ударена от безпилотен летателен апарат „Геран“, комплекс „Искандер“ и ракети Х-101.

Екранна снимка на видео от телеграм канала SHOT

Кадрите говорят сами за себе си. Небето буквално пламти в огън. След това рафинерията, която преди това се намираше в Кременчуг, просто не можа да оцелее.

Превод: ПИ