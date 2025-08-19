/Поглед.инфо/ Една напълно прозрачна, крещяща лъжа беше превърната в истина в целия западен свят. Лъжата е, че Русия е нахлула в Украйна. Ще предоставя фактическата история, която е лесна за проверка.

Когато Вашингтон свали украинското правителство през 2014 г. и постави марионетка на власт, той разчиташе на бандеровците, за да тласнат правителството към враждебност с руско-заселените райони на Украйна, като Крим и Донбас, които първоначално са били част от Русия. Независимо дали бандеровците, последователи на Степан Бандера, са неонацисти, те със сигурност са враждебни към руснаците.

Конфликтът в Украйна започна през 2014 г. с улични нападения срещу руснаци в Донбас и опити на правителството да забрани използването на руски език и други забрани, наложени на руските райони. Тези улични нападения скоро прераснаха в артилерийски атаки срещу градовете в Донбас и окупация на територията на Донбас от украински милиции, носещи нацистки отличителни знаци. За да се защитят, Донбас се сформира в две независими републики – Луганска и Донецка – и сформира паравоенни формирования за самозащита.

През 2014 г. Донецк и Луганск гласуваха с огромно мнозинство да бъдат присъединени в Русия, подобно на Крим, но Путин отказа. Вместо това Путин се позова на Минското споразумение, което Украйна и независимите републики подписаха, а Германия и Франция трябваше да прилагат. Споразумението, подписано от Русия, запази Донбас в Украйна, но осигури известна автономия, като например независима полиция и съдилища, за да се защитят правата на руските жители. Путин наивно се позова на Минското споразумение, което канцлерът на Германия и президентът на Франция по-късно заявиха, че е използвано, за да заблуди Путин, докато САЩ изграждаха и въоръжаваха голяма украинска армия.

Към края на 2021 г. тази армия беше готова да нахлуе в Донбас, голяма част от който вече беше под украинска окупация, и насилствено да включи Донбас обратно в състава на Украйна без никаква автономия. Изправени пред малтретирането и евентуалното клане на руския народ, Путин и неговият външен министър Лавров се опитаха през декември 2021 г. - февруари 2022 г. да постигнат споразумение за взаимна сигурност със Запада, което да изключи Украйна от членство в НАТО и да допринесе за взаимната сигурност чрез нормализиране на отношенията между Русия и Запада. Режимът на Байдън, НАТО и ЕС категорично отказаха. Конфликтът последва този отказ.

Виждайки предопределението и невъзможността да го избегне, Русия официално призна републиките от Донбас. Това позволи на Донецк и Луганск да поискат помощ от Русия, което Путин направи в последния момент, осем години по-късно. Тъй като Русия беше поканена в Донбас, Русия дори не нахлу в Донбас, камо ли в Украйна.

Путин определи руската интервенция като „специална военна операция“, ограничена до прочистване на украинските войски от руските територии. Седем месеца след началото на военната интервенция на 30 септември 2022 г. Русия отново включи руските области Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон в състава на Русия. Сухопътните боеве са ограничени до прочистване на украинските войски от територия, която отново е част от Русия.

Запитайте се как и защо истината беше заменена от лъжа? Отговорът е, че тези, които печелят от войната, осигуряват военната пропаганда.

Сега се запитайте защо това има значение? Отговорът е, че пропагандата е пречка за разбирането и за мирното дипломатическо решение на конфликт, който лесно може да излезе извън контрол в по-широка война.

Пропагандата, че нахлуването на злия диктатор и военнопрестъпник Путин в Украйна е първата стъпка в реконструкцията на Съветската империя, поставя ограничения върху способността на Тръмп и Путин да поставят отношенията между Изтока и Запада на по-малко опасна основа. Западните курвенски медии вече крещят, че Тръмп продава Украйна, че Тръмп продава Европа, че Тръмп е пластилин в ръцете на Путин. Тези и други подобни невежи лозунги ще бъдат използвани от ционистките неоконсерватори и американския военен-промишлен комплекс/ВПК/, за да вбият клин между Тръмп и неговите поддръжници. Американците са индоктринирани да мислят за Русия като за враг в продължение на 75 години. Това убеждение е институционализирано.

Напредъкът към мирни отношения изисква достоверно отразяване на събитията и коригиране на установени погрешни вярвания. Може ли това да се постигне, когато добре позиционираните неоконсервативни поддръжници на хегемонията на САЩ защитават своите интереси, а ВПК е решен да защити своята власт и печалба? Тръмп може да очаква малка помощ от медиите. Наивните руснаци не бива да се увличат по надеждите си за споразумение със Запада. Мощни бариери стоят на пътя на руските надежди и руснаците нямат средства за премахването им. Съмнително е, че Тръмп го прави.

Сега си задайте последен въпрос? Защо именно PCR защитава здравия разум и истината? Защо не го правят американската външнополитическа общност, Кремъл, китайските, руските медии, западните медии, германското правителство, британското правителство, правителството на Индия? Защо поддръжниците на Тръмп не защитават тези аргументи? Аз съм само един глас, лесно обявен за „агент/мошенник на Путин“ от Washington Post, CNN, Fox News, NPR, BBC, MSNBC, NY Times, Wall Street Journal, The Guardian и останалите проститутки и множество интернет сайтове, спонсорирани от подстрекателите на войната. Нормализирането на отношенията между Запада и Русия ще изисква много гласове. Къде са тези гласове?

Забележка: Проститутките от Би Би Си и останалите медии-проститутки неправилно съобщават, че възстановяването на руското гражданство на Крим, Донбас, Запорожие и Херсон от Русия е незаконно. Възстановяването на руското гражданство е напълно законно съгласно международните правила за самоопределение. Няма никакви усилия от страна на Крим, Донбас, Запорожие и Херсон да се върнат към Украйна.

Превод: ПИ