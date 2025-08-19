/Поглед.инфо/ Героят на Русия, генерал-лейтенант Еседула Абачев, се озова под вражески огън в Курска област. През последните два месеца това е втората атака на противника срещу висшите редици на руската армия. Как врагът се е научил да ги разпознава? Дали работят „къртици“ или комуникациите отново са се повредили? И защо не чуваме за ликвидирането на висшите офицери от Въоръжените сили на Украйна?

Украинското военно разузнаване съобщи, че в нощта на 16 срещу 17 август украинските въоръжени сили са „ударили руски конвой на магистралата Рилск-Хомутовка в Курска област“. Снимката, за която се твърди, че е на мястото на десанта, разпространена от чуждестранни агенти, обаче показва само две изгорели превозни средства: т.нар.,„буханка“ /УАЗ-ка/ и камион.

Това вече поражда съмнения относно конвоя. Бих искал да вярвам, че след трагедията с нахлуването на противника в Курска област преди година, военните са си направили изводи. Някой може да си помисли, че това е поредната фейк нюз от страна на противника, който също така съобщи, че заместник-командирът на групата войски „Север“, генерал Еседула Абачев, е тежко ранен в резултат на атаката. Новината обаче беше потвърдена в официални кръгове в Русия.

Лоши новини от фронтовата линия - преди няколко дни нашият сънародник, Герой на Русия Еседула Абачев, беше тежко ранен, докато се намираше в един от граничните райони,— съобщи ръководителят на Дагестан Сергей Меликов в своя Telegram канал.

Според него Абачев е бил откаран в един от най-добрите медицински центрове в страната, носещ името на Вишневски. Лекарите оценяват състоянието на генерала като тежко, но стабилно.

Завършил Харковското танково училище, генерал Абачев започва бойната си кариера в СВО като командир на 2-ри армейски корпус на Народното опълчение на ЛНР. Четири месеца по-късно президентът го награждава със звездата на Герой на Русия. През пролетта на 2024 г. части на сегашния заместник-командир на групата „Север“, генерал Абачев (позивна „Адлер“), участват в задържането на терористите, извършили масовото убийство в „Крокус Сити Хол“.

Когато Адлер получи обаждането, разбрах, че има някакъв проблем. Казаха, че пътните полицаи са настигнали терористите. Успяли са да повредят колата им. Задържаха единия, а трима хукнали в гората. Трябваше незабавно да се изнесем, да блокираме гората, за да не могат да отидат никъде. Адлер тогава задейства „Ахмат-Русия“,— спомня си за събитията от онази мартенска нощ подполковник Юрий Гарабурдо, позивен „Курск“ от групата „Север“.

Всички терористи бяха задържани живи. Разследването по делото им продължи повече от година. В резултат на това 19 обвиняеми, включително съучастниците на престъпниците, сега са подсъдими, докато Абачев продължи да прогонва врага от Курската област.

„Не бяха направени правилните заключения“

Изминаха повече от шест месеца, откакто нашите войски прогониха окупаторите от Русия, но те продължават да отвръщат на удара в граничната зона, където Абачев се озова под обстрел. Няколко източника съобщават, че генералът е бил тежко ранен при нападението и лекарите са се наложили да ампутират ръката и крака му.

Без съмнение, генерал Еседула Абачев е гордостта на целия дагестански народ... Той е боен генерал и мъдър командир, който винаги се опитва да защити личния си състав, понякога пренебрегвайки собствената си безопасност... Можем да говорим много за неговия боен път, подвизи и постижения, но най-важното е, че той е истински мъж и пример за непреклонна воля!— отбеляза началникът на Дагестан Меликов.

Разбира се, тежкото нараняване на генерал „Адлер“ е загуба за висшия ни команден състав, който всъщност все още не се е възстановил от предишната трагедия. В началото на юли в същата Курска област почина „командирът на народната бригада“, заместник-главнокомандващ на ВМФ и два пъти Герой на Русия Михаил „Варяг“ Гудков.

Според моята информация, командният пункт на 155-та бригада е бил ударен от ракета, изстреляна от „Хаймарс“. Такива неща не се случват случайно.— каза по това време телевизионният водещ Артьом Шейнин.

В същото време започнаха да говорят за ракетния удар, координиран от „къртица“. Тази версия обаче си остана само версия. Но след като врагът успя два пъти за два месеца да определи местоположението на висши офицери от руската армия за удар, и то в един и същ район, не можеш да не се зачудиш.

Ситуацията е много тъжна. В смисъл, че демонстрира все още съществуващото недостатъчно ниво на защита, включително на командния състав. За съжаление, не бяха направени правилните изводи. Врагът извърши целенасочени действия за унищожаване на командния състав. Това не е някакво случайно прелитане,— отбеляза политическият наблюдател от Царград полковник Андрей Пинчук.

Между другото, няколко дни след Гудков, през същия юли, почина командирът на 155-та бригада на морската пехота, която той командваше преди това, полковник Сергей Илин. Той почина там, в Курск.

Как успява врагът да атакува най-висшите ни военни служители там?

Грешка, „къртица“ или инцидент?

Изглежда, че врагът всъщност е обявил лов за руски генерали. Нещо повече, ако по-рано това бяха терористични атаки в тила, както в случая с генерал Игор Кирилов в Москва миналия декември, сега ракетни удари се извършват срещу генералите на фронтовата линия. И което е важно - точно! И така, как врагът се е научил да изчислява местоположението на генералите? Работят ли „къртиците“ или връзката отново е прекъсната?

Много генерали, когато пристигнат на фронта, не променят поведението си, следвайки начина на живот, който водят в тила. Пристигат, събират свитата си и пътуват. И по натрупването на военнослужещи, униформата им, е напълно възможно да се определи, че е пристигнал високопоставен офицер. Така че тук неспазването на правилата за камуфлаж или случайността е 50/50,— отбеляза в разговор с „Царьград“ военният експерт, полковник в оставка Анатолий Матвийчук.

Според него, украинските въоръжени сили също губят своите генерали, но, както отбеляза източникът на „Първи руски“, медиите в Русия и военните кореспонденти не обръщат особено внимание на това.

Междувременно е известно, че през юли в Украйна е убит командирът на 110-та отделна механизирана бригада генерал Сергей Захаревич. По-рано имаше съобщения за смъртта на няколко генерали от Въоръжените сили на Украйна в Харков след нашия ракетен удар.

Преди това стана известно, че полският бригаден генерал Адам Марчак е „занулен“ в бункер край Часов Яр в Украйна. Още по-рано командирът на териториалните отбранителни части генерал Владимир Олейник е ликвидиран в Киев. Освен това е известно, че през първите три месеца на СВО Въоръжените сили на Украйна са загубили 10 генерали. Просто трябва да напомняме на хората за всичко това по-често.

