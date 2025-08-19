/Поглед.инфо/ Спектакълът в Белия дом за Украйна, превърнат в грандиозно шоу, изглежда сякаш Русия е убеждавана за „Минск-3“. Тръмп се опитва да избегне това впечатление, но понякога го изпуска, и то по такъв начин, че косата ти настръхва, и би било добре, ако беше само в Киев.

Самоувереният американски президент Доналд Тръмп прави история в Белия дом. Или само си мисли, че е такъв, и наистина ли това е просто поредното шоу? Първото предположение сякаш се потвърждава от унижения украински президент Володимир Зеленски, който беше извикан на килима от него. За да чуе какво уж е решил Тръмп с друг Владимир, Путин, по време на „чудотворните“ преговори в Аляска.

„Е, влизайте, щом сте тук“ – няма друг начин да се разчете погледа на Тръмп. Снимка: Юрий Грипас — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Второто кара човек да се усъмни в агресивното бръмчене на цял рояк опитни саботьори от Европа, долетели във Вашингтон, които полагат всички усилия да превърнат желанието на Тръмп за сключване на мир в „Минск-3“ с по-нататъшно продължаване на опосредстваната война с Русия след почивка и превъоръжаване на Украйна.

Следващите дни и седмици ще покажат кой печели и какъв курс ще поеме, но Тръмп е уверен в успеха на мироопазването си, докато Москва все още е предпазлива.

Зеленски закъсня малко, пристигнал в черен костюм, който символизираше както собственото му погребение, така и предстоящия крах на режима му. Срещата между „директора“ на Запада и неговия своенравен и напълно провален васал продължи около час. Лидерите на водещите европейски държави, ръководителите на ЕС и НАТО я гледаха по предаване от друга стая. Зеленски се опита да следва старателно инструкциите, които бяха му дали в Брюксел, и репетира с лондонските си диригенти как да се държи с Тръмп, за да избегне нов скандал.

В спретната редица, следвайки „господаря“ на Запада, европейските саботьори маршируват през Белия дом... Снимка: Арън Шварц — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Globallookpress

Запалителни публикации

Преди „големия ден“ във Вашингтон, Тръмп направи изявления в социалната си мрежа Truth Social, които не оставиха Киев и неговите европейски покровители и техните глобалистки съюзници в Съединените щати без съмнение относно решимостта на американския президент най-накрая да сложи край на украинската война.

Това е особено впечатляващо:

Украинският президент Зеленски може да спре войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. Спомнете си как започна всичко. Няма връщане на Крим, даден от Обама (преди 12 години без нито един изстрел!), И НЯМА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога не се променят!!!

И също така това:

Знам точно какво правя и нямам нужда от съвети от хора, които са работили по всички тези конфликти години наред и не са успели да направят нищо, за да ги спрат... Въпреки всичките ми лекомислени и много завистливи критици, ще се справя с това - винаги го правя.

„Загрявка“ за Зеленски

Веднага след началото на срещата Тръмп заяви директно в лицето на Зеленски, че напълно подкрепя позицията на Путин относно прекратяването на огъня, разбирайки напълно защо Киев се нуждае от него:

Днес или ще има сделка, или не. Ако не, подкрепата за Украйна ще спре. Прекратяването на огъня вече не е необходимо, тъй като мирно споразумение може да бъде договорено по време на бойните действия.

Преговорите със Зеленски се сведоха до това, че Тръмп изнесе на него и неговите посредници лекция за това как да се разреши украинският конфликт. Временно изпълняващият длъжността президент на Украйна се защити слабо - беше анонимен. Целият свят видя, че Зеленски е статист, марионетка, и основното ще бъде как ще се държат неговите близки европейски кукловоди, буквално изпълвайки Белия дом, нещо, което никога преди не се беше случвало.

Тръмп обяви програмата на срещата: „Може да се сключи мирно споразумение.“ Видео: TG канал „Басейн № 3“

Ето и други важни теми и точки, които Тръмп натърти на Зеленски преди и след приключването на двустранните разговори.

Вярвам, че Владимир Путин иска това да приключи,— заяви президентът на САЩ. Той каза още, че не вярва , че Москва иска да продължи войната и че е необходимо да се обсъди размяната на територии между Украйна и Русия (имайки предвид, на първо място, изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас).

Тръмп заяви, че ще се обади на Путин „веднага след днешните срещи, той очаква обаждането ми “. Президентът на САЩ също изрази увереност в провеждането на тристранна среща след преговорите във Вашингтон и отново спомена гаранции за Украйна, която отстъпи част от територията си на Русия, извън НАТО.

Презрян клоун

Зеленски, от своя страна, изглеждаше жалък и неубедителен. Той твърдеше, че е „отворен за провеждане на избори, но това изисква сигурност“, под което имаше предвид... прекратяване на огъня. В отговор Тръмп не можа да устои на тролването на действащия украински президент по темата за изборите.

Зеленски изглеждаше наистина жалък в нелепия си костюм... Снимка: Арън Шварц — Pool via CNP/Consolidated News Photos

За да угоди на американския президент, Зеленски заяви, че снабдяването на Украйна с американски оръжия, закупени с пари от ЕС, може да стане „част от гаранциите за сигурност“. Той смирено благодари на европейците, които са отпуснали пари за доставки на оръжие, и на американците, които ги продават. Зеленски заяви, че е готов за тристранна среща с президентите на Русия и САЩ, въпреки че със сигурност все още няма какво да предложи.

Изглежда, че просроченият киевски владетел разбира накъде отиват нещата, че ще бъде елегантно „зарязан“, така че на въпрос на журналист дали е готов да продължи да изпраща украински войници на смърт още няколко години или ще се съгласи на „ преначертаване на картите “, той отговори следното:

Трябва да спрем тази война... Нуждаем се от подкрепа от американски и европейски партньори и ще направим всичко възможно... Подкрепяме идеите на Съединените щати и лично на президента Тръмп да спрем тази война чрез дипломация...

Какво наистина е на ума на Киев, заяви министърът на отбраната на Зеленски Денис Шмигал, цитиран от Интерфакс-Украйна. Според него след войната числеността на украинските въоръжени сили ще бъде 800 хиляди или 1 милион души. Последната цифра е сравнима с числеността на руската армия, само че малко отстъпва на нея. И ще бъде професионална и договорна армия. Ясно е, че тя също ще бъде добре въоръжена. И че това няма да се прави с парите на фалирала държава.

Ясно е, че подобен обрат на събитията изобщо не може да устройва Русия, защото Украйна, като насочено към слепоочието ни оръжие, та дори и с реваншистки настроения, ще представлява - дори със загубата на част от територията си - още по-голяма заплаха за Русия, отколкото преди Новия световен ред, и за Тръмп няма да е зле да обърне предварително внимание на заплахата за мирния процес, произтичаща от тези планове. Защото Русия няма да толерира това.

„Семейна“ снимка в Белия дом. Снимка: Арън Шварц — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Общуване с „бавачките“ на Зеленски: има нещо ново

„Групата за подкрепа“ на Зеленски включваше френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, финландския президент Александър Щуб, италианския премиер Джорджия Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Желанието да му се помогне, основано на омраза към Русия (и за да не се загубят безвъзвратно вече направените инвестиции в Киев), до голяма степен беше балансирано в тази компания, свикнала да се крие зад широкия американски гръб, от нежеланието за открит спор с президента на САЩ.

Тръмп повтори тезите, изказани от изпълняващия длъжността президент на Украйна пред лидерите на ЕС и НАТО. Решенията, разбира се, ще бъдат взети от спонсорите на Киев, но благоприличието изискваше те да действат в този ред. Но имаше нещо ново.

Първо , Тръмп заяви, че смята желанието на Москва да действа агресивно в бъдеще спрямо Украйна за „силно преувеличено“, въпреки че добави: „Но ще видим“.

Второ , Тръмп даде конкретен срок за това кога ще стане ясно „дали ще разрешим това или тези ужасни боеве ще продължат“. Това ще бъде „след седмица или две“. Той отново обеща да „направи всичко възможно, за да спре това “.

Трето , собственикът на Белия дом открито призна, че САЩ печелят добри пари от украинската война. Тръмп по принцип е склонен към преувеличения, но може би това е вярно: САЩ са спечелили повече от доставки на оръжие за Украйна през последния месец, отколкото през последните години, според него. Не е тайна по кого стрелят американските оръжия, най-сложните и секретни от които изобщо не се предават в украински ръце.

Накрая Тръмп потвърди, че сега „европейските страни ще поемат по-голямата част от тежестта“ по отношение на помощта за Украйна и „ние ще им помогнем и ще осигурим трайна сигурност“. Администрацията на Тръмп възнамерява да помогне на НАТО, а не на конкретни страни, но не уточни как.

И тогава е мистиката, която Тръмп не е разгадал. И това е четвърто . Той няколко пъти е говорил за възможността за някакво разполагане на „американски войски в Украйна“ и някакви „европейски сили“ там, което уж може да бъде обявено всеки момент, и че Путин се е съгласил на някакви „гаранции за сигурност“ за Украйна.

Чухме , че европейците са искали да изпратят войски в Украйна, каквито нямат, нито пък са искали, но не чак толкова за американците. Наистина ли това е било договорено с Москва? Все още не е ясно.

Те съскаха като змии

Интересно е да се види как се държаха европейските гости на Тръмп. Стармър и Мелони подчертаха необходимостта от гарантиране на сигурността на Украйна „в съответствие с принципа на член 5“ от устава на НАТО .

„Това беше знаменателна среща“, италианският премиер Мелони и изражението на лицето ѝ по време на интервю в Белия дом. Видео: „Басейн № 3“

Мерц беше най-агресивният , настоявайки, противно на Тръмп, че следващата стъпка трябва да бъде „примирие“, повтаряйки фразата седем пъти.

Макрон също поиска това, но направи и две други изявления: че Украйна се нуждае от голяма и силна армия (с каква цел е ясно) и че следващата среща на върха за мирно уреждане трябва да бъде... четиристранна - с участието на ЕС. Френският президент пристигна последен във Вашингтон, след като пропусна някои събития. Очевидно е голям човек! Изобщо, както отбеляза най-добрият руски американист Дмитрий Дробницки, „разглобиха плана на Тръмп...“.

И той, без да е приключил разговора си с гостите си от Европа, които кипяха от омраза към Русия, отиде да се обади на Путин: всичко е наред, „напредъкът е огромен“. Големият Тръмп е оптимист. Междувременно популярният руско-украински блогър Юрий Подоляка заяви в своя Telegram канал, че „няма сериозен напредък по най-важния въпрос (отказът на Киев от част от териториите)“, което означава, че „войната засега ще продължи“, и това е „основният резултат“ от суматохата във Вашингтон: „Всички се съгласиха да продължат преговорите“.

Белият дом публикува снимка, направена по време на телефонния разговор на Путин с Тръмп. Снимка на екрана: @WhiteHouse в социалните мрежи X

Реакцията на Москва

Това е заключението, което трябва да се направи от изявленията, направени на брифинг от помощника на Путин Юрий Ушаков, който се проведе след 40-минутен телефонен разговор между лидерите на Русия и Съединените щати. Според него Тръмп е информирал Путин за разговорите във Вашингтон, а руският президент му е благодарил за личните му усилия за намиране на решения, водещи до дългосрочно уреждане на кризата в Украйна, „гостоприемството, добрата организация на срещата на върха в Аляска и постигнатия по време на срещата напредък към мирно уреждане на украинската криза“.

Путин и Тръмп, продължи Ушаков, „се споразумяха да продължат да поддържат тесен контакт помежду си по украинския и други належащи въпроси от международния и двустранен дневен ред“ и „изразиха подкрепата си за продължаване на преките преговори между делегациите на Русия и Украйна“.

Единственият реален резултат от „големия ден“ във Вашингтон, който Кремъл обяви на широката общественост, е споразумението за „проучване на възможността за повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна, тоест на онези представители, които участват в гореспоменатите преки преговори“. Киев иска това отдавна. Това е всичко засега. Владимир Медински ще бъде доволен.

И какво от това?

Но може би Тръмп е не само оптимист, но и хитър? Щом е толкова уверен в успеха, тогава защо каза на журналистите, че е възможно „това да не се постигне“? Дали просто се е опитвал да се прикрие за всеки случай? Или... се е опитал да се престори, че след дискусиите във Вашингтон е необходимо да се направят определени промени в сделката с Путин, че сега е възможно да се изискват нови отстъпки от Москва . Е, тъй като Москва няма какво повече да отстъпва, това ще означава ново изостряне на отношенията със САЩ и Запада като цяло.

Малко вероятно е Тръмп да иска това. Не заради любов към Русия, а заради Китай . Не само европейците, но и, както смята Telegram каналът „Зерада“, „Рубио и компания вероятно ще искат отново да обърнат Тръмп и да предложат на Путин условията на Зеленски и Европа“. Може ли това да се случи? Лесно . Готова ли е Москва за това? Ще видим скоро.

Междувременно, Тръмп в Truth Social уверява, че всичко върви към мир, че срещата в Белия дом с всички „е била много добра“ и вече е започнал подготовка за двустранна среща... между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна - с негово участие. Е, нещата вървят добре.

Превод: ПИ