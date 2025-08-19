/Поглед.инфо/ На 18 август на пресконференция говорителят на иранското Външно министерство Исмаил Багаей силно критикува изказванията на израелския премиер за „Голям Израел“. Багаей подчерта, че тази идея като цяло показва същността на хегемонната природа на Израел. Той добави, че политиката на намеса на САЩ в Близкия Изток има за цел защитата на израелските интереси.

Багаей заяви, че според него всички страни трябва да бъдат бдителни повече от всякога относно експанзионизма на израелските власти. Ако той не бъде обуздан, регионът ще се изправи пред безкрайна война.