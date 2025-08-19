/Поглед.инфо/ МОСКВА, 19 август — РИА Новости. Руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, американският лидер информира колегата си за резултатите от разговорите с Владимир Зеленски и лидерите на ЕС, съобщи помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

„Преди половин час, по инициатива на президента на САЩ, се проведе телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин“, каза той пред репортери.

Според Ушаков , Тръмп е информирал Путин за резултатите от разговорите със Зеленски и лидерите на европейските страни в Белия дом. Помощникът на президента отбеляза, че разговорът е бил „откровен и много конструктивен“.

Други изявления на Ушаков:

разговорът продължи около 40 минути;

Путин и Тръмп изразиха подкрепа за продължаване на преките преговори между делегациите на Русия и Украйна ;

президентите обсъдиха идеята за проучване на възможността за повишаване на нивото на представители на Москва и Киев в преговорите;

Лидерите на двете страни се споразумяха да продължат да поддържат контакти по украински и други въпроси;

Путин топло благодари на Тръмп за гостоприемството му по време на срещата в Аляска .

Среща в Белия дом

Тръмп проведе разговори със Зеленски и европейски лидери в понеделник вечерта московско време. Публичната част продължи малко под половин час.

В разговорите участваха генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър , френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александър Щуб, италианският премиер Джорджо Мелони и Володимир Зеленски.

Самият Тръмп нарече срещата „много ползотворна“. Той каза, че страните са обсъдили гаранции за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски страни в координация със Съединените щати.

Превод: ПИ