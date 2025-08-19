/Поглед.инфо/ Bloomberg: САЩ и ЕС незабавно ще започнат работа по гаранции за сигурност за Украйна

МОСКВА, 19 август — РИА Новости. Съединените щати и Европа незабавно ще започнат работа по предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна, което ще бъде насочено към укрепване на украинските въоръжени сили, съобщава Bloomberg , позовавайки се на източници.

„Американски и европейски представители незабавно ще започнат работа, за да предоставят на Украйна <...> гаранции за сигурност, за да проправят пътя за знакова среща между <...> Владимир Путин и Володимир Зеленски“, се казва в изявлението.

Същевременно събеседниците на изданието отбелязват, че целта на гаранциите за сигурност е да се избегнат исканията на Русия за ограничаване на броя на украинските въоръжени сили в рамките на бъдещо мирно споразумение.

„Гаранциите ще бъдат насочени към укрепване на украинските военни сили и възможности без никакви ограничения, като например ограничение на броя на войските“, уточнява се в материала.

Така наречената коалиция на желаещите, водена от Великобритания и Франция, ще отговаря за тяхното осигуряване.

„Очаква се пакетът от гаранции за сигурност <...> да включва многонационални сили в бъдеще. Форматът му все още не е определен“, се казва в статията.

Среща в Белия дом

Ден преди това Тръмп проведе двустранни разговори с Володимир Зеленски в Белия дом. След това към тях се присъединиха европейски лидери: генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александър Щуб и италианският премиер Джорджо Мелони.

Американският президент нарече дискусиите много ползотворни. Страните обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна , които европейските страни ще предоставят в координация със Съединените щати. Тръмп заяви още, че вече е започнал подготовка за среща между Путин и Зеленски с последващи тристранни преговори с негово лично участие.

Превод: ПИ