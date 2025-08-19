/Поглед.инфо/ На 18 август китайският външен министър Уан И се срещна в Делхи с колега си Субрахманям Джайшанкар.

Уан И заяви, че тази година се отбелязва 75-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Индия. Двете страни трябва да прегледат историческия опит през последните 75 години и да изградят правилното стратегическо разбиране помежду си. Вместо да се възприемат като противници или заплахи, те трябва да се гледат като партньори с възможности. Използвайки собствените си ресурси, те могат да насърчат развитието и просперитета, като намерят правилния баланс за съжителство между големите икономики, основан на взаимно уважение и доверие. Мирното съседство и общото развитие трябва да бъдат в основата на отношенията им, като се стремят към взаимна изгода.

Субрахманям Джайшанкар посочи, че под ръководството на лидерите на двете страни, двустранните отношения се подобряват непрекъснато, а двустранното сътрудничество и обмен в различните области също показва добри резултати. Той изтъкна, че Тайван е част от китайската територия. По случай 75-годишния юбилей на двустранните отношения, Индия изразява желание да задълбочи политическото взаимно доверие с Китай. Страната ще се стреми да засили търговското сътрудничество и културния обмен между двете дръжави, като същевременно работи за съвместна защита на мира и стабилността в граничните региони. Индия ще подкрепя провеждането на срещата на върха на ШОС в Тиендзин и е готова да засили координацията с китайската страна в рамките на БРИКС.