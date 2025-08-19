/Поглед.инфо/ Експресната товарна линия Китай–Европа, тръгваща от Шънджън, отбеляза петата си годишнина в понеделник с влак, превозващ домакински електроуреди, електроника и други стоки с дестинация Русия.

За пет години маршрутът е обслужил общо 878 влака, които са транспортирали над 85 000 стандартни контейнера със стоки на стойност над 3 милиарда щатски долара.

Първият влак тръгна на 18 август 2020 г., натоварен с машини и електронни изделия за Дуйсбург, Германия. Оттогава жп карго мрежата от Шънджън се разрасна от едва един до вече 27 маршрута, обхващащи 47 държави и региона, включително Германия, Чехия, Италия и Русия. Стойността на превозените товари се увеличава непрекъснато вече пет поредни години.