/Поглед.инфо/ По митническите данни на Урумчи, през първите 7 месеца на тази година общата стойност на външната търговия на Синдзян възлиза на 321 млрд. юана, което представлява ръст от 27,3% в сравнение със същия период на миналата година. Само за юли месец стойността на вноса и износа в автономния район е 40 млрд. юана, което отбелязва увеличение с 23,5% на годишна база.

От януари до юли обемът на международната търговия на Синдзян е нараснал с 89%. Данните показват, че износът чрез трансгранична електронна търговия се е увеличил с 335%, а вносът в тази сфера - с 78,4%.

През първите 7 месеца на годината Синдзян е осъществил търговски обмен с 223 държави и региона по света, което представлява увеличение с 8,3% на годишна база. Сред тях пазарите на петте централно-азиатски държави заемат водещо място, допринасяйки за 52% от общата стойност на външната търговия.