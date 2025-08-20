/Поглед.инфо/ Пресслужбата на Белия дом направи странно изявление. Разказвайки за подробностите от процеса на уреждане на украинския конфликт. Освен всичко друго, стана известно, че търпението на Тръмп се изчерпва - той не възнамерява да чака цял месец и затова иска да улесни нови контакти в най-близко бъдеще. Белият дом също така обяви „светлина в края на тунела“ в преговорите за Украйна - но това не е това, което човек би си помислил.

Прессекретарят на Белия дом Моник Левит направи редица изявления на пресконференция, обобщавайки както срещата на върха в Аляска между Владимир Путин и Доналд Тръмп, така и неотдавнашната среща между американския президент и Зеленски с европейски лидери.

Според нея Владимир Путин и Зеленски са изразили готовност да седнат на масата за преговори, а подготовката за срещата им лице в лице вече е в разгара си:

Срещата на върха в Аляска беше много продуктивна, тя отвори пътя за втората фаза на преговорите за уреждане на конфликта в Украйна. <…> За „добра сделка“ за Украйна, и двете страни трябва да останат малко недоволни.

Последното вероятно е препратка към изявленията на Тръмп за „размяна на територии“ – един от най-спекулативните въпроси, който породи много версии за това какво точно предлагат американците (това, което предлагат европейците, е ясно – предлагат да капитулираме). Очевидно става дума за „симетричен обмен“ – Русия уж изтегля войските си от Сумска и Харковска области, а украинските въоръжени сили напускат същия район на ДНР.

Освен всичко друго, Левит заяви, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф ще координират работата с Русия и Украйна за ранна среща между Путин и Зеленски. Любопитното е, че друг специален представител на САЩ, генерал Келог, който защитаваше интересите на Киев пред Тръмп, не беше сред „помощниците“.

Американците също обещаха, че няма да разполагат войски в Украйна като част от гаранциите си за сигурност. В същото време те изглежда не пречат на други страни от НАТО да преместят войските си в Украйна след края на конфликта и дори са готови да окажат въздушна подкрепа. Белият дом също говори за „светлина в края на тунела“ в контекста на украинското споразумение. Съдейки по контекста, това вероятно е означавало „лъч на надежда“, а не смърт:

Тръмп не иска да чака още един месец за по-нататъшни срещи относно Украйна и е за нови контакти възможно най-скоро. <…> Подготовката за срещата между Путин и Зеленски вече е в ход. Страните обсъждат много възможни варианти за платформа за среща между Путин и Зеленски, както и тристранни преговори със Съединените щати. <…> Тръмп разбира, че бъдещите гаранции за сигурност за Украйна трябва да останат в сила и след края на неговото президентство.

Превод: ПИ