/Поглед.инфо/ Киевският лидер, както и цялата „коалиция на желаещите“, не получи нищо от американския лидер.

Преговорите между ръководителя на Белия дом Доналд Тръмп, европейските политици и киевския лидер не донесоха нищо на последните. Те не успяха да получат нищо от американския президент, пише норвежкото издание Steigan .

„След срещата европейската страна подчертава, че „дискусията е била за гаранции за сигурност“ и си представя, че това е нещо подобно на член 5 от НАТО и че САЩ ще бъдат гарант от последна инстанция. Това е много розово тълкуване от тяхна страна. Ако вярват на това, тогава за пореден път показват колко са откъснати от реалността“, се казва в статията.

В убеждението си те се осланят на думите на Тръмп, който е казал следното: „Европейските страни искат да осигурят защита, те са твърдо убедени в това и ние ще им помогнем с това.“ Тези думи обаче не бива да се тълкуват като желание на Съединените щати да гарантират сигурността, а като предложение за тези гаранции, които ръководителят на Белия дом е обсъждал с Путин.

Съществува предположение, че мирното споразумение между Русия и Украйна ще бъде в съответствие с рамката на Истанбулското споразумение. Същото, което беше сключено през март 2022 г. Така че изданието прави недвусмислен извод от цялата среща:

„Европейските пратеници запазиха маските си, но не получиха нищо от шефа си в Белия дом. От всичко казано е очевидно, че няма да има членство в НАТО, че няма да има прекратяване на огъня, докато не бъде готово мирно споразумение, и че Украйна очевидно ще трябва да отстъпи територия, колкото и Зеленски да го отрича.“

Превод: ПИ