/Поглед.инфо/ Тръмп даде интервю и заяви, че Съединените щати „щяха да бъдат в опасност“, ако не се разбира с Путин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде дълго интервю на радиоводещия Марк Левин. Той говори за Украйна и, разбира се, за Владимир Путин, с когото наскоро се срещна в Аляска.

„Разбирам се добре с Путин и това е хубаво нещо. Това са две ядрени сили. Винаги е добре да се разбираме, нали? ... Ако той и аз не се разбирахме, това всъщност би ни поставило в опасна позиция като държава“, каза Тръмп.

Американският президент заяви още, че среща между Путин и Зеленски, както и тристранна среща с негово лично участие, вече са в етап на разработка. Според американски медии, подобни срещи, посветени на уреждането на украинския конфликт, могат да се проведат в рамките на следващите две седмици.

„Така че ще се опитаме да спрем това и мисля, че имаме добър шанс... Мисля, че водеше към Трета световна война, но сега това отмина. Хубаво е - вече не е нужно да се тревожите за това“, каза американският президент в интервю.

Тръмп отбеляза, че е оптимист относно възможността за прекратяване на конфликта в Украйна.

Там, в интервю за Левин, американският президент заяви, че е отменил почивката и игрите си на голф, защото сега няма време за почивка.

Превод: ПИ